Davide e Serena, lui ci ricasca e viene bersagliato: lei pronta a lasciarlo

Anche nella seconda puntata di Temptation Island di settembre 2020 ci sono state evoluzioni turbolente nel percorso di Davide e Serena. Lui ha pronunciato di nuovo delle parole discutibili sulla sua fidanzata, che però ha reagito a ciò che ha visto. Nei filmati Davide ha visto la fidanzata avvicinarsi sempre di più al tentatore Ettore e non se lo aspettava minimamente. Ha intuito che Serena si sta allontanando da lui anche da alcuni comportamenti, per esempio l’aver indossato dei costumi da mare consapevole che a lui dessero fastidio. Nel frattempo Serena ha confidato agli altri di aver ceduto alla tentazione di tornare con l’ex fidanzato perché lei non ne era uscita ancora del tutto. Infatti non ha ricambiato il “ti amo” di Davide nel primo periodo anzi gli diceva di essere molto confusa, per questo sente di essere sempre stata chiara con lui.

Temptation Island, Davide e Serena distanti: lei vicina al single Ettore

Davide ha detto che sta affrontando un percorso evolutivo che riguarda principalmente sé stesso, per questo ha reagito con la razionalità anche dopo un video al falò. Alessia Marcuzzi ha provato a indagare sul reale stato d’animo di Davide, ma lui ha preferito metabolizzare prima di esporsi. Ha trascorso tutta la notte sveglio per riflettere su ciò che aveva appena visto, ovvero la fidanzata Serena e il tentatore Ettore molto vicini. “Non sto bene, dopo starò peggio. Ora sono frenato. Ho i miei tempi”, questo ha detto alla conduttrice prima di congedarsi. Poi si è sfogato con gli altri fidanzati: “Ma lei si ricorda chi sono io, o lo ha dimenticato? Io vivo per lei, esclusivamente per lei. Ogni azione che faccio è per farla stare bene”. Queste parole hanno provocato un nuovo tsunami sui social: in tanti hanno interpretato queste parole come segnale di un rapporto totalmente sbagliato, ma pare che la coppia ne sia consapevole.

Davide e Serena, lui ci ricasca sul “Non la ritengo all’altezza”: la seconda puntata di Temptation Island

Gennaro ha fatto notare a Davide che tratta la sua fidanzata come un oggetto e che se non si fida è un problema suo, non di Serena. Ma a questo punto Davide ci è ricascato, dopo le tremende parole della scorsa settimana. Raccontando a una tentatrice che spesso interrompe le conversazioni con la fidanzata quando non si capiscono subito, ha detto: “Non la ritengo all’altezza di parlare”. Ma Serena pare essere arrivata al limite. Durante il suo falò ha detto di non volere più il rapporto di prima: “Lui ha un problema. Volevo affrontarlo con lui, non l’ho lasciato mai solo. Però ora basta, c’è un limite”. Non le sta bene che stia passando un’immagine sbagliata di lei, perché non è una ragazza che si fa “mettere sul comodino”.

Serena pronta a lasciare Davide? Le parole a Temptation Island: “Se accetta bene, sennò vai”

Per Davide sono arrivate critiche da ogni dove: dai social, dalle persone nel suo villaggio e pure dalle altre fidanzate nell’altro villaggio. Carlotta ha ammesso di fare il tifo per Ettore e lo ha incoraggiato a giocarsi bene le sue carte. Inoltre lo ha definito noioso, prolisso e pesante. Serena sembra decisa: “Se accetta che una volta uscita da qui voglio un rapporto in cui sono libera anche di fare un weekend, sennò vai”.

Comunque mo senza ridere e scherzare, a me Davide inquieta. Seriamente. #TemptationIsland — Stymest???? (@xlittlegrey) September 23, 2020

"IO VIVO COMPLETAMENTE PER LEI" QUESTO NON È AMORE È OSSESSIONE VERSO UNA PERSONA CAZZO NON POSSIAMO FAR PASSARE QUESTI MESSAGGI IN TV #temptationisland — MARIA????️ (@Maria25760009) September 23, 2020