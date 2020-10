Anna e Gennaro un mese dopo: lui voleva fingere, lei rivede il single Mario

Anna e Gennaro un mese dopo Temptation Island: cosa è successo? Alessia è partita da un riassunto del loro percorso nel villaggio, durato meno di venti giorni e condito di offese e accuse da una parte e dall’altra. Argomento principale del loro percorso è stato l’aspetto economico, di sicuro sono volate parole pesanti da parte di entrambi e il falò, chiesto in anticipo da Gennaro, è stato un fortissimo scontro più che confronto. Si sono lasciati, ma dopo qualche giorno Gennaro ha chiesto di rivedere Anna e le ha dichiarato tutto il suo amore. Lei ha accettato l’incontro, ma nel frattempo aveva rivisto il single Mario e non ha accettato di uscire con Gennaro da Temptation Island. Non si sentiva ascoltata, per questo tra loro era finita così. Dopo due falò finiti male. Gennaro è entrato da solo nella stanza in cui Alessia ha raccontato cosa è successo alle coppie dopo Temptation Island.

Anna e Gennaro dopo Temptation Island non sono tornati insieme: lui si rifiuta di incontrarla

I due hanno parlato al telefono, si sono sentiti ma non è successo nulla: Anna e Gennaro non sono tornati insieme. Lui ha affermato di non volere un ritorno, perché si sentiva destabilizzato dal finale a Temptation. Alessia Marcuzzi lo ha subito fermato dicendo che Anna ha dato una versione diversa e Gennaro lì per lì non voleva incontrarla. La conduttrice ha quindi spiegato la versione di Anna, ovvero che lui vorrebbe tornarci insieme. Gennaro ha smentito categoricamente, sembrava un po’ spazientito e si è rifiutato di parlare degli sviluppi dopo il programma. Così Alessia lo ha salutato ed è andato via. Poi è entrata Anna, a cui Alessia ha subito detto che Gennaro non ha voluto incontrarla. “Il percorso lo ha fatto Gennaro con Gennaro. Lui nella vita non si è mai confrontato con me”, ha detto lei. Secondo lei insomma Gennaro avrebbe messo dei muri perché non è abituato a persone che lo contraddicono perché lui non affronta i problemi.

Temptation Island un mese dopo, Anna racconta: “Gennaro mi ha chiesto di fingere”

A proposito del mese dopo Temptation Island ha raccontato che inizialmente Gennaro ha chiamato persone vicine a Anna a far leggere la lettera del secondo falò. “Inizialmente – ha raccontato Anna – piangeva e diceva di amarmi e di non riuscire a vivere senza di me”. Secondo lei Gennaro ha detto oggi di non voler tornare insieme a lei perché si sarebbe trovato davanti a una scomoda verità. Lei infatti ha rivelato che Gennaro le avrebbe chiesto di fingere di essere tornati insieme. Le avrebbe detto queste parole: “Fingiamo, così possiamo dire alle persone che è stato tutto finto. Io ne esco pulito e ne esci pulita anche tu”. Anna ha proseguito spiegando che Gennaro non sa avere dei confronti e che quindi non avrebbe retto dinanzi a questa verità raccontata davanti ad Alessia. Lei oggi non ha intenzione di essere trattata come una bambola e neanche di sentirsi dire che vale zero, come pare Gennaro le dicesse spesso. “Nessuno dovrebbe sentirselo dire dalla persona che ama”, ha aggiunto.

Anna riceve un messaggio del single Mario e i due si rivedono dopo Temptation Island

A sorpresa, poi, Alessia le ha mostrato un video del single Mario. Quest’ultimo le ha detto di essere contento di averla conosciuta e di aver condiviso il villaggio con lei. Pare che lui le sia stato molto vicino anche mentre le puntate andavano in onda e lo ha fatto con piacere. Ad Anna è spuntato un sorriso dopo il video e ha raccontato che Mario l’ha cercata, le ha dimostrato che c’è per lei e soprattutto non è mai andato oltre. Mario era lì fuori ad aspettarla e hanno potuto prendere il caffè insieme che avevano in sospeso.