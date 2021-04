Temptation Island 2021, Rosa e Deddy nel cast? Cosa bolle in pentola

Rosa e Deddy di Amici sbarcano a Temptation Island 2021? Sarebbe di sicuro una grande novità. Il pubblico del reality show è abituato a vedere tra i protagonisti delle coppie che si sono formate a Uomini e Donne, ma mai ad Amici. Il talent show di Maria De Filippi non si è mai concentrato tanto come quest’anno sulle relazioni nate tra gli allievi e proprio questo potrebbe rappresentare una svolta. Nella 20esima edizione il Covid ha reso necessario far vivere i concorrenti come in una bolla. Hanno condiviso una casa – creata unendo le casette usate solo per il Serale – e hanno dato vita a una vera convivenza. Hanno diviso compiti e spazi, senza possibilità di uscire se non per andare nella scuola per le lezioni.

Insomma, Amici 20 si è trasformato in un piccolo reality nel talent. I ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere sin dall’ingresso in casetta e il pubblico ha avuto modo di conoscerli meglio anche come persone oltre che come aspiranti cantanti e ballerini. Sono nati degli amori, ci sono state simpatie e tra quelli che resistono ci sono Rosa Di Grazia e Deddy, fidanzati da pochi mesi. Loro insieme a Sangiovanni e Giulia Stabile sono le coppie che stanno superando la prova del tempo che passa, al momento. Tra Aka7even e Martina pare sia finita e forse anche tra Alessandro e Enula.

Sangiovanni ha manifestato una certa insofferenza nei confronti del lato un po’ reality del programma, quindi forse non accetterebbe. Resta solo una coppia per tentare questa sperimentazione: Rosa e Deddy saranno tra le coppie di Temptation Island 2021? Per il pubblico potrebbero essere la coppia perfetta, anche per il loro lato divertente venuto fuori. Tv Blog ha fatto sapere oggi che questa ipotesi è sul tavolo al momento.

In queste settimane si inizierà a parlare in maniera sempre più frequente del cast di Temptation Island 2021, ma oggi nei corridoi si mormora proprio della coppia di Amici di Maria De Filippi tra i protagonisti. Il pubblico ha seguito la nascita di questo amore come succede con le coppie di Uomini e Donne, quindi potrebbe essere attratto da questa novità. Sarebbe la prima volta in cui una coppia di Amici partecipa a Temptation Island: Rosa e Deddy daranno inizio alle danze? Per ora è solo un’indiscrezione.