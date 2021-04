Martina Miliddi eliminata ad Amici 2021: è gelo totale con Aka7even

Martina Miliddi è stata eliminata al Serale di Amici 2021. Ha perso il ballottaggio contro Deddy nella quinta puntata di sabato 17 aprile. Come sempre i concorrenti dopo la puntata sono tornati in casetta, in attesa del verdetto. Deddy era sicuro di uscire, al punto da decidere di chiudere le valigie. Nonostante Sangiovanni gli dicesse il contrario mentre erano insieme in stanza, con Aka7even e Tancredi anche. Sangiovanni gli ha detto che dopo tutti questi mesi lo stima come artista ed è una stima che ha conquistato lui da solo. Inizialmente infatti è stato un po’ sottovalutato dai suoi compagni.

Deddy ha ringraziato i suoi compagni perché da ognuno di loro ha preso qualcosa; è cresciuto al Serale ed è riuscito a esprimersi. Ha speso una parola per ognuno dei tre, che gli sono stati accanto in attesa di scoprire l’eliminato di stasera. Intanto Martina era in lacrime sul divano in cucina insieme ad altri. Si è sfogata su come ha danzato, facendo intendere che fosse un po’ nel panico. Non ha nascosto di avere un po’ di paura e che forse non voleva sapere il nome dell’eliminato del quinto Serale di Amici.

Dopo un po’ i due a rischio si sono ritrovati in una stanza in attesa del verdetto. E c’è stato tempo e spazio per le confessioni! “Mi sei stata tanto antipatica, tanto. Tantissimo”, ha confessato Deddy alla compagna d’avventura. Martina invece ha detto che a lei è sempre stato simpatico. Il pensiero di Martina è corso al papà, che ha perso quando era bambina: “Io riesco a ballare grazie a mio padre, vorrei avesse visto dove sono arrivata”. Deddy l’ha rassicurata e le ha preso la mano. Maria si è collegata con Deddy e Martina e subito ha chiesto al cantante perché gli stesse antipatica Martina. Lui ha spiegato: “Mi ha massacrato, dal primo momento che sono entrato mi ha detto tu devi stare qui”.

La conduttrice poi, quasi a bruciapelo, ha detto il nome dell’eliminato di stasera: Martina ha lasciato Amici. La ballerina ha ringraziato Maria per l’opportunità, la redazione e tutta la produzione. “Realizzate sogni, per noi cose importantissime”, ha detto. Maria si è raccomandata con lei: “Portati a casa le cose belle e non le frasi brutte”. Nel salutare i suoi compagni ha strappato un sorriso a tutti dicendo di non essere brava a fare discorsi, e infatti è rimasta in silenzio. Poi però ha ringraziato tutti, per lei avranno un posto speciale nel cuore anche perché in passato non ha mai stretto amicizie così forti.

In tutto ciò ha stupito la reazione di Aka7even: indifferenza quasi totale. Prima del verdetto è stato vicino a Deddy e non si è avvicinato a Martina. Nel momento dei saluti non si è avvicinato, l’ha guardata stando dietro a tutti gli altri. Sembrava quasi impassibile, forse è questa la conferma definitiva della rottura tra Aka7even e Martina. I momenti dell’eliminazione però proseguiranno anche nel daytime di lunedì, per cui non è detto che i due non si siano salutati in un secondo momento.