Temptation Island 2020 cast: le 6 coppie ufficiali, video e motivazioni

Il 2 luglio, data di partenza del reality, si avvicina e Temptation Island 2020 scalda i motori rivelando un cast senza precedenti. Per la prima stagione post quarantena da coronavirus si è optato per una formula del tutto inedita e originale; vale a dire che si sono mescolate le carte e si è apparecchiata un’edizione a metà tra la versione ‘Vip’ e ‘Nip’. Ecco quindi il ‘Mix’, cioè la scelta sia di coppie provenienti dal mondo dello spettacolo, sia di coppie pescate dalla ‘gente comune’. Non resta che andare a scoprire il cast completo, che vedrà impegnate e ‘tentate’ sei love story: 4 nip e 2 vip. Ricordiamo che la trasmissione sarà guidata da Filippo Bisciglia, mentre Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno ha diretto la prima stagione con i volti noti, dovrebbe, secondo le ultime indiscrezioni, condurre quella totalmente Nip, in onda con molte probabilità a fine estate o inizio autunno.

Cast Temptation Island 2020: le coppie Vip

A tenere alto il ‘lignaggio’ delle celebrità sono stati ufficializzati i nomi di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e quelli di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia formata dall’ex valletta di Mike Bongiorno e dall’attore è stata molto chiacchierata di recente per via della vulcanica partecipazione al Grande Fratello Vip della torinese. Bisciglia ha assicurato che nel reality delle tentazioni vedremo la Elia in atteggiamenti molto differenti rispetto a quelli avuti nella Casa più spiata d’Italia. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, la quale ha due figli (avuti dall’ex marito Francesco Cozza), sono invece tutti da scoprire essendo alla prima prova in un reality.

Cast Temptation Island 2020: le coppie Nip

Tra i Nip troviamo Valeria e Ciavy, provenienti da Roma. Lei ha 27 anni, lui 35. La relazione dura da 4 anni e sta affrontando dei problemi. Valeria dice che il compagno vuole libertà, ma nel frattempo la leva a lei. Inoltre la ragazza vorrebbe andare a convivere ma Ciavy continua a prendere tempo.

La seconda coppia Nip è quella formata da Annamaria e Antonio, originari di Napoli. Lui ha 33 anni, lei 43. L’anello peperino della coppia è Antonio a cui “piacciono le donne” che in passato gli hanno fatto commettere degli errori. Il suo obiettivo è mettere “la testa a posto”. Annamaria ha invece confessato di temere di rimanere sola e che vuole capire se il fidanzato è l’uomo giusto con cui passare la vita.

Anna, 37 anni, e Andrea, 27 anni, sono la terza coppia Nip. Gli scricchiolii nel rapporto sono dati dalle differenti visioni del futuro. Anna vorrebbe mettere su famiglia e sposarsi. Andrea non è pronto per le nozze e per avere figli. Per questo chiede tempo alla fidanzata nonostante sia sicuro di amarla. D’altro canto lei teme di stare a perdere tempo. Insomma, i motivi di attrito non mancano.

Sofia e Alessandro sono la quarta coppia Nip. Lei ha 30 anni e da quattro anni e mezzo sta assieme al compagno. Non sono mancati i tira e molla nel rapporto. Sofia vuole capire se il suo ‘lui’ attuale è la persona giusta per costruire qualcosa di più solido. Alessandro, che sa che la compagna per sei mesi ha frequentato un’altra persona mentre stava con lui, è attanagliato dai dubbi.