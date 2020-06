Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island Nip: la decisione di Maria

Temptation Island Nip ci sarà e sarà condotto da Alessia Marcuzzi. A dare la notizia è Dagospia che assicura che l’edizione dei non famosi sarà prodotta (probabile la messa in onda a settembre o a ottobre) e che sarà capitanata proprio dalla conduttrice romana. Quindi un rimescolamento di carte rispetto allo scorso anno quando fu Filippo Bisciglia a orchestrare i Nip, mentre Alessia si ‘prese cura’ dei vip. Eh sì, perché il compagno di Pamela Camassa, a breve, più precisamente il 2 luglio, sarà al timone della versione dei famosi (a onor del vero è stata organizzata un’edizione mista di vip e nip per quest’estate). Dunque Maria De Filippi, che si ‘cela’ dietro al bollente reality estivo (lo produce la sua azienda, la Fascino), dopo aver visto scompaginati i piani ‘classici’ dall’emergenza sanitaria, ha optato per uno ‘scambio di ruoli’, invertendo Bisciglia e la Marcuzzi. Chissà se sarà l’ennesimo colpo di genio della sempre acuta e attenta moglie di Costanzo.

Temptation Island di Bisciglia parte il 2 luglio: anticipata la data di inizio

Si corre a Temptation Island Vip o ‘mix’, come preferite. La data di messa in onda della prima puntata era prevista per il 7 luglio. A quanto pare, però, i lavori e le registrazioni sono già a buon punto tanto che, notizia recente, si è scelto di far decollare il reality con anticipo, ossia il 2 luglio. Bisciglia ha dato delle anticipazioni, promettendo molte dinamiche curiose e movimentate. Nello specifico ha parlato di Antonella Elia, in gioco con il fidanzato Pietro Delle Piane. Il conduttore ha detto che vedremo una Elia diversa rispetto a quella del Grande Fratello Vip 4, in quanto in questo caso il ‘nemico’ è lontano, dall’altra parte del villaggio, e non nella stessa stanza.

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi: il matrimonio non è naufragato

Nelle scorse settimane Alessia Marcuzzi è stata al centro del gossip. Alcuni spifferi della cronaca rosa hanno raccontato di una forte crisi matrimoniale tra lei e Paolo Calabresi Marconi. Qualcuno aveva persino assicurato che il rapporto fosse finito su un binario morto. Invece la coppia si è mostrata in pubblico e sui social, unita e affiatata. Nessuna rottura all’orizzonte!