Temptation Island 2019, parla Raffaella Mennoia: news e curiosità

Casting Temptation Island 2019: l’annuncio di Raffaella Mennoia

Cosa succederà a Temptation Island 2019? I casting sono iniziati e l’annuncio è stato fatto direttamente da Raffaella Mennoia su Instagram. In tutte le edizioni di questo reality show ne abbiamo viste sempre delle belle: coppie scoppiate, scenate di gelosia, litigi furiosi e anche promesse importanti (alcune mantenute, altre infrante). Il gossip ovviamente non manca mai, soprattutto una volta terminato il programma, quando si conosce che fine hanno veramente fatto tutte le coppie partecipanti. Sono stati aperti i casting per Temptation Island Nip, quello dei personaggi non-famosi. Ma è stata confermata anche l’edizione Vip, dopo gli ottimi ascolti che è riuscita a registrare la scorsa estate.

Conduttore Temptation Island: chi è?

Confermatissimo Filippo Bisciglia al timone di Temptation Island 7 (la prima edizione del programma era però chiamata Vero amore). Questo è stato ciò che la Mennoia ha scritto su Instagram: “Ci siamo! Ripartono i casting per la nuova edizione di Temptation Island. Se volete partecipare come coppia o se siete single, iscrivetevi tramite www.wittytv.it. Vi aspetto! Aggiungerei: tutto questo è Temptation Island!”. Non appena si concluderà Uomini e Donne, cominceremo a conoscere meglio i primi concorrenti di Temptation Island 2019.

Coppie partecipanti Temptation Island Nip e Vip: ultime indiscrezioni

Se, per il momento, le coppie di Temptation Island Nip sono avvolte dal mistero, possiamo invece fare delle supposizioni sull’edizione dei famosi. Poco ma sicuro non mancheranno quei personaggi che hanno animato l’ultima edizione di Uomini e Donne: potremmo vedere Ivan e Sonia che, dopo quel gesto così importante che hanno deciso di fare, potrebbero cimentarsi in questa nuova avventura (meno nuova per l’ex tronista!). Nel cast potrebbero esserci anche Andrea e Arianna (di loro si è parlato recentemente per via di una presunta crisi) oppure Lorenzo e Claudia, che hanno appena festeggiato il loro primo mese d’amore.