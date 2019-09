Temptation, Er Faina e Sharon hanno abbandonato? Le anticipazioni

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni, il falò di confronto anticipato di Er Faina e Sharon

Abbiamo nuove anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island Vip 2019! Non sono notizie ufficiali, ma delle deduzioni che abbiamo fatto osservando le ultime immagini fornite dalla produzione. Come già saprete, di tanto in tanto, ogni giorno o quasi, vengono postate delle anticipazioni in video su ciò che vedremo lunedì prossimo ed è facile notare altro, oltre a ciò che la produzione decide di farci notare. Noi abbiamo notato qualcosa su Er Faina e la fidanzata Sharon, soprattutto perché già nella prima puntata Damiano sembrava intenzionato a chiedere il falò di confronto immediato! Lo avrà fatto? Abbiamo lasciato Alessia Marcuzzi che chiedeva a Er Faina di pensarci, consentendogli di tornare nel villaggio a riflettere mentre lei andava avanti col falò. Ebbene, possiamo svelarvi come è andata a finire.

Er Faina e Sharon, falò di confronto anticipato? Il dettaglio che non sfugge

Nell’ultimo video su Instagram, quello in cui Chiara ha praticamente sconvolto tutti i fidanzati, abbiamo notato l’assenza di Er Faina. Nel Pinnettu c’erano tutti, compreso il figlio di Pippo Franco chiamato a sostituire Ciro Petrone (che è uscito di scena in modo memorabile e indimenticabile!). La prima cosa che salta all’occhio è che i fidanzati nel Pinnettu sono cinque, osservando bene si nota poi che Er Faina non c’è. Possibile che si trovasse da un’altra parte? Sì, è possibile, magari in esterna con una tentatrice, ma sarebbe strano. Strano per due motivi: Damiano non ha dato molta confidenza alle tentatrici (o viceversa) nella prima puntata; solitamente se nel Pinnettu ci sono tutti i fidanzati, vuol dire che le tentatrici non sono nel villaggio. E se vengono chiamati tutti i fidanzati, perché uno dovrebbe non andare? Anche perché loro scoprono nel Pinnettu stesso per chi è il video, appena compaiono le immagini, per questo vengono convocati tutti a volte.

Temptation Island Vip, Er Faina e Sharon hanno già lasciato il programma?

Se Damiano non è insieme agli altri fidanzati, allora viene facile chiedersi: Er Faina e Sharon hanno lasciato Temptation Island Vip? Nella seconda puntata quindi è probabile che lui decida di chiedere il falò immediato e che lei accetti. Se siano o meno usciti insieme non possiamo saperlo. Ma ricordate cosa ha dato fastidio a Er Faina, al punto da voler vedere subito la fidanzata? Lei confrontandosi con un’altra fidanzata ha detto di essere molto sicura dei sentimenti e della fedeltà di Damiano, ma di esserlo un po’ meno su di lei. Er Faina non se lo aspettava di certo, anche se va detto che un’ex di Uomini e Donne ha ipotizzato che i due siano fidanzati per finta! L’uscita di scena della coppia, comunque, giustificherebbe anche le anticipazioni su una nuova coppia che potrebbe unirsi al cast.