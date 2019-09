Temptation Island Vip news, i fidanzati sconvolti per Chiara: “Roba da matti”

Temptation Island Vip, un video di Chiara nel Pinnettu ha sconvolto tutti: cosa avrà detto?

Le ultime news su Temptation Island Vip sono giunte direttamente dal profilo Instagram del reality show! Per mantenere viva l’attenzione del pubblico, la produzione posta di tanto in tanto delle anticipazioni in pillole sui social network di ciò che ci aspetta nella puntata successiva. E pare che nella prossima di lunedì 16 settembre Chiara Esposito sconvolgerà tutti! L’effetto sarà lo stesso sul pubblico a casa? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo, e immaginiamo pure voi. Ma veniamo alle anticipazioni di Temptation Island Vip di poco fa, i cui protagonisti sono Chiara e Simone, ma involontariamente anche gli altri fidanzati del cast. I ragazzi, così come le fidanzate, sono stati chiamati nel Pinnettu per vedere il video di ciò che succede nel villaggio delle fidanzate.

Anticipazioni Temptation Island Vip, Simone consolato dagli altri fidanzati: cosa ha fatto Chiara?

Nel video postato su Instagram non si vede quasi nulla, se non Chiara che chiacchiera su una panchina con un tentatore, Fabrizio Baldassarre forse. Le immagini non rivelano nulla, forse Chiara ha detto qualcosa o fatto qualcos’altro. Fatto sta che quando il video termina, Simone rimane a bocca aperta, senza parole. E non è l’unico: i fidanzati non sapevano proprio cosa dirgli! Pago gli ha dato una pacca sulle spalle, poi uscendo dal Pinnettu ha detto: “Roba da matti, ca..o” . Il fidanzato di Anna Pettinelli invece è rimasto immobile, seduto sulla panchina, da solo, a riflettere. “Che ca..o gli dico?”, ha detto alzandosi e raggiungendo gli altri. Queste parole, unite a quelle di Pago, lasciano pensare che le immagini siano state sconvolgenti! Ma cosa avrà mai combinato Chiara?

Temptation Island Vip news, Chiara la combina grossa: il video

Ci ha pensato Pago comunque a tentate di risollevare il morale a Simone. Abbracciandolo, infatti, gli ha detto: “Oh, che dici? Eh? Lascia fare, lascia fare”. Il modello non ha proferito parola. “Non sappiamo cosa ha visto Simone Bonaccorsi, ma di certo non l’ha presa bene”, questo si legge sotto al video postato su Instagram. E adesso siamo curiosi di scoprirlo!