Temptation Island Vip anticipazioni, Alex Belli e Delia Duran nuova coppia a sorpresa?

Anticipazioni Temptation Island Vip, chi sostituirà Ciro Petrone e Federica Caputo?

L’uscita di scena di Ciro Petrone e Federica Caputo da Temptation Island Vip 2 avrà senz’altro colto di sorpresa il team autoriale della trasmissione di Canale 5 che tuttavia ha saputo prendere in mano le redini della situazione per portare nel docu-reality una nuova coppia. Ricordiamo che Ciro ha sentito al punto la mancanza di Federica da infrangere il regolamento e correre nel villaggio delle fidanzate: comportamento che – come ben sapete – gli è valso l’allontanamento tra le critiche di Alessia Marcuzzi; critiche tutt’altro che ingiustificate perché la conduttrice gli ha fatto notare che forse avrebbe dovuto mettersi davvero in gioco come la sua compagna gli aveva chiesto.

Temptation Island Vip anticipazioni, Alex Belli e Delia Duran entrano nel cast? L’indiscrezione

Archiviata la parentesi Petrone-Caputo, è iniziato subito il toto-nomi e molti Vip e nip hanno fatto il giro della rete; Oggi aggiunge alla lista una coppia che sarebbe dovuta partire sin dall’inizio ma che alla fine non è stata più chiamata: parliamo di Alex Belli e Delia Duran, già protagonisti dell’ultimo Grande Fratello di Barbara d’Urso. La rivista dà per scontata la presenza dei due innamorati e motiva la decisione sostenendo che Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi vorrebbero di più in termini di share da un programma come Temptation Island Vip; gli ascolti in effetti sono stati buoni anche contro Montalbano ma il 18% circa non è un dato davvero entusiasmante.

Cast Temptation Island Vip, i rumor sul figlio di Pippo Franco e sulla fidanzata

Non sappiamo in realtà se Alex Belli e Delia Duran partiranno davvero per Temptation Island Vip 2 perché finora si era anche parlato del figlio di Pippo Franco, Gabriel Pippo, e della sua fidanzata Silvia Tirado, e parliamo di anticipazioni pubblicate anche da siti autorevoli come quello di Davide Maggio. Che gli autori abbiano cambiato idea? Tutto può essere, anche perché pare che il team avesse adocchiato pure Corine Clery e Angelo Costabile, quindi di scelte ne ha dovute fare parecchie. Lunedì è arrivato e fino ad allora tutto può succedere; non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.