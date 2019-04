Grande Fratello anticipazioni domani: entra in Casa Alex Belli

Anticipazioni Grande Fratello puntata martedì 23 aprile: arriva l’attore Alex Belli

Nuovo confronto per Mila Suarez al Grande Fratello. Dopo Delia Duran, entrerà nella Casa più spiata d’Italia l’attore Alex Belli, ex fidanzato della gieffina marocchina. La star di Centovetrine sarà tra gli ospiti attesi della puntata di martedì 23 aprile. Il reality show cambia eccezionalmente giorno per via delle festività pasquali. Mila e Alex, fidanzati per circa un anno, avranno molto da dirsi dopo le accuse della Suarez. Quest’ultima ha infatti accusato l’ex compagno di averla tradita proprio con Delia, con la quale ha avuto un’accesa discussione la scorsa settimana. Non solo passato: per Mila si parlerà pure di futuro e del suo flirt con Gennaro Lillio. Che sembra già svanito, visto che il modello napoletano è più propenso a volare di fiore in fiore anziché cercare una relazione stabile.

Grande Fratello: si parlerà anche del caso Lemme

Tra gli argomenti di discussione della terza puntata del Grande Fratello 16 pure la presenza di Alberico Lemme. L’ingresso del famigerato farmacista ha sconvolto gli equilibri del gruppo e con le sue controverse dichiarazioni e battute l’uomo si è inimicato la maggior parte dei concorrenti del reality show. Tra questi non si può non citare Valentina Vignali, che ha avuto già più di una discussione con Lemme. Barbara d’Urso chiarirà il futuro di Alberico che nei giorni scorsi ha ricevuto un richiamo ufficiale dalla produzione.

Chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello?

Nel corso della serata scopriremo chi dovrà abbandonare il Grande Fratello tra Ambra, Serena, Enrico e Gianmarco. I gieffini più a rischio, stando almeno ai sondaggi, sono Ambra e Gianmarco: chi riuscirà a salvarsi?