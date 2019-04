Grande Fratello, Lemme riceve il richiamo ufficiale: la promessa

Grande Fratello, Alberico Lemme riceve un richiamo ufficiale del programma

Alberico Lemme deve affrontare un bel richiamo ufficiale da parte del Grande Fratello. Il programma, in queste ultime ore, pare si sia ritrovato costretto a riprendere il farmacista, dopo alcune dichiarazioni di quest’ultimo. A soli pochi giorni dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, il creatore della Dieta Lemme ha avuto già le sue prime discussioni con i suoi coinquilini. Alcune delle frasi da lui utilizzate, durante uno scontro con gli altri concorrenti, avrebbero fatto arrabbiare non poco Barbara d’Urso, Mediaset e Enedemol. Scendendo nel dettaglio, Lemme ha fatto delle dichiarazioni sul legame che ha con i suoi figli poco carine. Le parole utilizzate dal farmaciste sono state considerate troppo forti, tanto da generare un vero e proprio polverone. A Live-Non è la d’Urso, la conduttrice aveva già anticipato l’arrivo di un richiamo ufficiale nei confronti del farmacista. Come da lei promesso, ecco che il DayTime mostra Lemme mentre legge in confessionale il comunicato inviatogli. Il programma lo invita ufficialmente a evitare di fare determinate considerazioni e a mantenere un comportamento adeguato all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Alberico Lemme al Grande Fratello richiamato: un comunicato speciale per il farmacista

Le dichiarazioni fatte da Alberico Lemme nella Casa hanno genarato un vero e propria caos. Addirittura, all’interno del reality, Valentina Vignali non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte alle frasi del farmacista. Ora, con un comunicato ufficiale, la trasmissione chiede al concorrente di adeguarsi alle regole e di non fare mai più determinate dichiarazioni, che hanno fatto arrabbiare parecchie persone. In confessionale, Lemme legge il richiamo e non reagisce male. Il farmacista, per nulla stupito, dichiara: “Sarà fatto”. Dunque, promette che da ora in poi eviterà di comportarsi in un determinato modo. Oltre ciò, il farmacista ammette che non era assolutamente sua intenzione creare questa situazione.

Grande Fratello: Lemme nei guai, le frasi sui figli considerate troppo forti

Proprio come aveva annunciato Barbara d’Urso, Lemme riceve oggi il suo richiamo ufficiale. “Ho detto loro che se morissero non me ne fregherebbe niente”, ha dichiarato ieri il creatore della Dieta Lemme. Questa frase ha provocato la Vignali, che fortemente arrabbiata si è subito scagliata contro il farmacista. Quest’ultimo ora in confessionale rivela di aver cercato di seguire con i suoi figli un’educazione particolare, ma questo non vuol dire che non ci tiene a loro.