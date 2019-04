Grande Fratello anticipazioni: in arrivo un richiamo ufficiale per Lemme

Anticipazioni Grande Fratello: le parole di Lemme sui figli hanno fatto arrabbiare tutti

Prime grane per Alberico Lemme al Grande Fratello. Due giorni dopo il suo ingresso nel reality show, il farmacista e inventore della famigerata Dieta Lemme ha fatto arrabbiare tutti gli altri concorrenti. Ma pure Barbara d’Urso, Mediaset e Enedemol, la società che da oltre venti anni produce il programma. Il motivo? Le frasi di Alberico sui suoi figli e sui metodi di educazione che ha usato durante l’infanzia e l’adolescenza. Parole decisamente forti, che hanno addirittura fatto piangere Valentina Vignali nella Casa più spiata d’Italia. La rete e la casa di produzione – come anticipato da Barbara a Live-Non è la d’Urso – hanno dunque deciso di recapitare a Lemme un richiamo ufficiale nella giornata di giovedì 18 aprile. Ma cosa ha detto di preciso Alberico, che è entrato in gioco come ospite spacciandosi però come finto concorrente?

Grande Fratello 16: cosa ha detto Alberico Lemme sui figli

“Ho detto loro che se morissero non me ne fregherebbe niente”, ha esclamato Alberico Lemme al Grande Fratello. Una dichiarazione che non è piaciuta a Valentina Vignali: “Mi fai schifo, ti rendi conto di cosa stai dicendo in televisione? Ci guardano milioni di uomini e di bambini…”. Tutti gli altri concorrenti hanno appoggiato la giocatrice di basket, tanto che hanno messo in atto una vera e propria protesta: uno sciopero del silenzio durato qualche minuto. Lemme ha poi spiegato in un confessionale che quelle parole sono servite a far crescere i suoi figli senza soffrire, senza aver paura di amare o morire. Tanto che il figlio di Alberico è intervenuto a Live-Non è la d’Urso e si è detto orgoglioso del modo in cui è stato cresciuto dal più famoso padre.

Barbara d’Urso annuncia richiamo per Lemme al GF 16

Nonostante le varie spiegazioni, Barbara d’Urso ha annunciato che giovedì 18 aprile verrà recapito ad Alberico Lemme un richiamo ufficiale. Cosa succederà al famoso farmacista?