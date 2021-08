Temptation: Alessandro e Carlotta di nuovo insieme, ma non convincono

Torna il sereno tra Alessandro Autera e Carlotta Martina Adacher. I due si sono conosciuti a Temptation Island 2021, dove lui si era presentato in coppia con Jessica Mascheroni e lei come tentatrice. La rottura è arrivata due giorni fa e non è di certo passata inosservata. Sui social sono volati gli stracci, con tanto di insulti e offese. Ma, nelle scorse ore, Alessandro e Carlotta riappaiono felici insieme.

“Nulla da scrivere. Noi sappiamo quello che siamo, chi parla per invidia resta il nulla”, questo è ciò che scrive Autera nel nuovo post che lo ritrae abbracciato con l’ex tentatrice. Tra i vari commenti spuntano quelli che fanno i complimenti a entrambi per aver messo l’orgoglio da parte dopo le dichiarazioni che entrambi hanno fatto in seguito alla rottura.

Il loro riavvicinamento, però, sembra non convincere moltissimi telespettatori. Sotto la foto condivisa ieri da Alessandro, dove Carlotta risponde come una ragazza super innamorata, gli utenti chiedono spiegano e si mostrano abbastanza perplessi. C’è, infatti, chi crede che quest’anno i vari protagonisti del reality di Canale 5 stiano cercando ‘fama’ attraverso le loro relazioni, comportandosi in modo eccessivo.

Ad esempio, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono spesso accusati di essere alla ricerca della notorietà sui social, sebbene ci siano molti telespettatori che fanno il tifo per loro. Il discorso per quanto riguarda la storia di Alessandro e Carlotta si fa ancora più complesso. In questo caso, sono davvero pochi coloro che credono nella loro relazione.

C’è chi si dice contento del fatto che siano tornati insieme, ma allo stesso tempo si dichiara sospettoso. “Non siete credibili. Se fate tutto ciò che fare follower siete davvero squallidi”, scrive qualcuno. Immediata la risposta di Autero: “Se dovevo fare i follower non andavo a riprendermi Carlotta”. Qualcun’altro, invece, accusa entrambi di incoerenza.

“Guarda che sei tu che le hai dato della tr..a, ma ce la fai?”, si legge ancora tra i commenti. Alessandro, in merito, spiega: “Mai detto in vita mia, ciò che ho detto era riferito a tutt’altro”. Ma le sue parole non bastano per convincere gli utenti più sospettosi, che non hanno mai creduto alla loro storia.

Sono tanti coloro che ironizzano, convinti che Alessandro e Carlotta stiano cercando di attirare l’attenzione, inutilmente. Un utente consiglia loro di non rendere pubbliche “certe cose”, in quanto poi risultano ridicoli entrambi.

C’è davvero tanta diffidenza verso chi ha preso parte a questa edizione di Temptation Island, soprattutto dopo le indiscrezioni sulla presunta partecipazione di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip.

Intanto, Jessica Mascheroni continua a generare curiosità tra i suoi fan. La ragazza ha fatto intendere di avere in corso una frequentazione, ma per il momento non vuole rendere pubblica l’identità del ragazzo. Anche in questo caso, molti credono che stia cercando di attirare attenzione.