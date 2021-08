Temptation Island, è già finita tra Alessandro e Carlotta: volano gli stracci

Alessandro Autera e Carlotta Martina Adacher, qualcosa non ha funzionato. I due giovani si sono conosciuti a Temptation Island: nel reality delle tentazioni lui si è presentato in coppia con Jessica Mascheroni mentre lei era una delle tentatrici. Quando le cose per Autera e la Mascheroni hanno iniziato a precipitare, Alessandro si è tuffato tra le braccia della Adacher con la quale pareva esserci un forte feeling. E infatti la frequentazione, per qualche giorno, è anche proseguita a riflettori spenti. Il milanese, fino a pochi giorni fa, appariva radioso, informando i fan che per vedere la ‘tentatrice’ faceva la spola tra il capoluogo lombardo, in cui dimora, e Roma, città in cui è di base Carlotta. La conoscenza, però, di recente si è sciolta come neve al sole.

Nelle scorse ore Carlotta, su Instagram, ha dichiarato di non frequentare più Autera, specificando che non sono mai stati assieme. Non solo: la ragazza ha raccontato che è stata ‘bloccata’ sui social da Alessandro e che all’origine dell’addio ci sarebbero “differenti visioni”. Spazio anche auna bordata nei confronti dell’ex di Jessica: “Non credo sia giusto insultare, a differenza sua”.

Naturalmente la replica di Alessandro non si è fatta attendere: Autera, dopo che gli sono giunte all’orecchio le parole di Carlotta, è spuntato nelle Stories Instagram raccontando la sua versione dei fatti e facendo volare gli stracci. “Sono abbastanza inviperito, devo mettere in chiaro alcune cose”, ha esordito il milanese che è poi passato a snocciolare una serie di aneddoti riguardanti la frequentazione andata in fumo con la tentatrice.

“Mi avete scritto che lei in diretta ha detto che non ci vediamo più, non stiamo più insieme – dichiara Autera -. Allora, prima cosa non siamo mai stati fidanzati. Seconda, e ve la dico io, è ufficiale, io e Carlotta non ci vediamo più, per motivi che non sto qui a dirvi”. Capitolo ‘blocco’ sulle piattaforme del web: “Ha scritto che l’ho bloccata. È vero ragazzi”.

A questo punto il giovane ha indirizzato parole di fuoco alla tentatrice, parlando di mancanze di rispetto e lasciando intendere che la ragazza fosse in cerca di visibilità e non di sentimenti genuini: “L’ho bloccata perché quando stai con una persona e quella persona ti manca di rispetto bisogna lasciar stare. Però una cosa volevo dirla: se dici che vuoi cambiare, non vuoi essere etichettata per il tuo passato però continui a fare le stesse cose rimarrai così”.

“Se non sapete comportarvi state a casa, rimanete nel vostro. Poi sapete che sono una persona buona. Se volevate fare 30, 40 mila followers come è successo, bastava dirmelo chiaro. Io non ce l’ho con Carlotta, lei fa la sua vita e io faccio la mia”, ha concluso Autera.

Temptation Island, anche Jessica Mascheroni è single: nessuna love story con Davide Basolo

Jessica, naufragata la relazione con Alessandro, si è tuffata nelle braccia del tentatore Davide Basolo, il ‘fu’ l’Alchimista di Uomini e Donne. Lei avrebbe voluto proseguire la frequentazione una volta conclusa l’esperienza a Temptation Island. Non della stessa idea Basolo che ha è rimasto in ottimi rapporti con la Mascheroni ma senza voler allacciare una relazione sentimentale. Morale della favola? Oggi sia Jessica, sia Alessandro, sia Davide sono single.