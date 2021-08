Temptation Island: botta e risposta tra Alessandro e Karina Cascella

Continua il botta e risposta mediatico tra Karina Cascella e Alessandro Autera. Quest’ultimo, reduce dalla popolarità ottenuta grazie alla partecipazione a Temptation Island, ha replicato a tono alle parole pungenti dell’opinionista di Barbara d’Urso.

Le parole della Cascella non sono proprio andate giù all’ex di Temptation Island, quindi è arrivata la sua replica tramite delle Instagram Stories pubblicate sul suo account ufficiale nelle scorse ore. “Una certa Karina Cascella che non so chi sia, ha detto che io non sono un c**zo di nessuno” ha detto Alessandro.

Autera ha poi aggiunto che la Cascella avrebbe aggiunto che nessuno si sarebbe più ricordato di lui dopo Ferragosto. Quindi l’ha invitata a prendere il suo hype. La Cascella neanche a dirlo ha replicato a tono, domandandosi di quale hype si stia parlando.

Rincarando la dose, la Casella ha poi attaccato dicendo: “Sbocci nei locali dove ti regalano bottiglie, invece quando devi pagare…“. Parole che hanno suscitato una nuova reazione da parte dell’ex di Temptation Island che ha ammesso di seguirla sui social, ma allo stesso tempo ha invitato a chiedere agli altri vip presenti nel locale dell’altra sera, chi ha poi pagato il conto.

Insomma, Alessandro proprio non ci sta di passare per quello che non paga. Per concludere Alessandro ha inserito uno screen dove si legge: “Non piangere dai“. Quindi l’hashtag hype. Lo scatto raffigura l’engagement rate del profilo della Cascella, parti a 6.29%.

Negli ultimi giorni Alessandro ha partecipato al matrimonio di Stefano e Claudia, coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Invitati alle nozze tutti i protagonisti del popolare programma televisivo, ad esclusione di tentatori e tentatrici.

La reunion ha portato quindi Alessandro dinanzi alla sua ex Jessica Mascheroni. Durante il programma i due avevano evidenziato delle fratture incolmabili. Da qui la decisione di uscire separatamente. Lui poi ha deciso di proseguire la frequentazione della tentatrice Carlotta.

Se Alessandro fa la spola tra Roma e Milano per portare avanti la frequentazione con la sua nuova fiamma, la Mascheroni una volta uscita dal programma aveva ipotizzato di vedere Davide Basolo, ma sembra che per lei sia arrivato un due di picche.