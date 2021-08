Temptation Island, Jessica e Alessandro spuntano assieme: i rapporti oggi

Autera e Mascheroni insieme al matrimonio di Stefano Socionovo e Claudia Venturini: come stanno oggi e come è evoluto il loro rapporto

Il matrimonio di Stefano Socionovo e Claudia Venturini (celebratosi il 7 agosto 2021), coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha fatto riunire i partecipanti del reality che si sono diretti in terra sarda per testare i propri sentimenti circa un paio di mesi fa. Tutti invitati (tranne i tentatori e le tentatrici): così si sono ritrovati fianco a fianco anche coloro che nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia hanno deciso di troncare la loro relazione. Tra questi Jessica Mascheroni e Alessandro Autera che, a trasmissione conclusa, non si sono più riappacificati. Lui frequenta la tentatrice Carlotta, facendo la spola tra Milano e Roma, mentre lei avrebbe voluto approfondire la conoscenza del single Davide Basolo ma pare che abbia ricevuto picche…

Durante le nozze di ‘Ste’ e Claudia, si è creato per un attimo un piccolo giallo. La Mascheroni ha ritratto la famosa Range Rover. L’automobile, a Temptation, è stata più volte citata da Autera. “Le ho dato tutto, le ho comprato il Range Rover. Me lo compro e me lo brucio, che mi frega”, una delle perle di Alessandro, ricordata simpaticamente dall’ex nel corso del party nuziale. Qualcuno, notando il clima disteso e goliardico tra Autera e la Mascheroni, ha creduto che avrebbe potuto esserci un riavvicinamento in corso. Non è assolutamente così.

“Mi state bombardando perché lei ha fatto una storia con il Range Rover. Io e Jessica non stiamo più insieme”, ha chiosato Alessandro, apparendo in una Stories Instagram con Jessica che gli ha fatto eco: “Siamo amici, l’amicizia esiste”. “Sì, siamo amici. Ma non c’è più nulla. Io non porto rancore a nessuno”, ha concluso Alessandro. Insomma, la love story è naufragata ma è rimasto un bel rapporto tra i due ex.

Pare invece che ci sia ancora parecchia ruggine tra Stefano Sirena e Manuela Carriero, anche loro presenti al matrimonio di Socionovo. I due, a quel che risulta, sembra che si siano evitati. Inoltre, proprio mentre erano impegnati alla festa, hanno entrambi provveduto a pubblicare Stories dei rispettivi attuali partner, ossia Federica Cleo e Luciano Punzo. Sembra che in questo caso la fine della relazione abbia lasciato qualche strascico e non certo un’amicizia.

La tentatrice Federica ha anche risposto ad alcuni fan che le hanno chiesto se provasse fastidio nel sapere che Stefano fosse al matrimonio assieme all’ex. La giovane ha risposto di non avere alcun problema, anzi di essere contenta perché rivedere una “ex fidanzata può aiutare a metabolizzare”.