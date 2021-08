Temptation, Manuela e Stefano si rivedono: reazione di Luciano e Federica

I due ex si sono incontrati alle nozze di Socionovo e Claudia Venturini: ecco come è andata

Sembra che ci sia ancora un profondo gelo tra Manuela Carriero e Stefano Sirena, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due ex, che dopo il reality hanno entrambi avviato delle frequentazioni con i rispettivi tentatori conosciuti nella trasmissione timonata da Filippo Bisciglia (lui con Federica Cleo, lei con Luciano Punzo), si sono rivisti al matrimonio di Stefano Socionovo e Claudia Venturini, che, a differenza loro, grazie al programma di Canale Cinque hanno rinsaldato il loro legame, convolando a nozze.

Ebbene, come è andato l’incontro? Innanzitutto un paio di info sulle nozze: Socionovo e la Venturini, per prevenire qualsivoglia tensione e imbarazzo, hanno invitato all’evento solo le coppie con cui hanno partecipato a Temptation Island. Quindi niente tentatori o tentatrici. E infatti sia Federica Cleo, sia Luciano Punzo sono rimasti a casa.

Alla luce di ciò, Sirena e la Carriero si sono rivisti. Da quanto trapelato dal party nuziale, i due sono stati freddi e distaccati. Di tutt’altro tenore l’incontro tra Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, altra coppia scoppiata nel reality. I due lombardi hanno riso e scherzato, segno che la rottura, nonostante sia stata rumorosa, pare comunque essere stata digerita da entrambi. Ma si torni a Manuela e Stefano…

Sul fatto che si siano trovati fianco a fianco al matrimonio ha detto la sua Federica Cleo, attuale ragazza di Sirena. “Vedere il proprio o la propria ex aiuta a metabolizzare meglio e non mi infastidisce, parlo per esperienza personale”, ha detto la tentatrice, conversando su Instagram con i suoi fan che le hanno chiesto se fosse preoccupata della ‘re-union’ tra ex.

Dal canto suo Stefano, mentre era alle nozze, ha ri-pubblicato delle Stories di Federica, che gli ha riservato delle parole al miele. Un gesto simile lo ha fatto Manuela che, mentre Socionovo e la Venturini pronunciavano il fatidico sì, ha postato delle foto romantiche di Luciano. Anche il tentatore ha fatto delle Stories ricordando momenti felici trascorsi a Temptation con la Carriero.

Insomma, pare proprio che Sirena e Manuela abbiano voluto mostrare in contemporanea che la loro vita è ripartita con due partner differenti. E sembra pure che la rottura sia ancora troppo fresca per pensare ad un rapporto disteso tra ex.