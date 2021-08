Temptation, Jessica ritrova l’amore? Alessandro e Davide, scontro finito

By

La Mascheroni condivide una foto che sembra rappresentare un indizio, mentre intanto il suo ex fidanzato chiude il suo breve battibecco social con Basolo

Mentre Alessandro Autera e Davide Basolo devono placare le polemiche, Jessica Mascheroni ritrova l’amore? In queste ultime ore, i tre ex partecipanti di Temptation Island 2021 stanno facendo discutere sul web. In particolare, i primi due hanno dato vita a un piccolo scontro a distanza. Ma a catturare l’attenzione è ora una foto condivisa da Jessica.

La 34enne pubblica un’immagine che ritrae la sua mano insieme a quella di un uomo. Di chi si tratta? La Mascheroni non inserisce alcun tag nella sua nuova Storia di Instagram, ma aggiunge il brano Tuttecose di Gazzelle e Mara Sattei. Ovviamente, potrebbe trattarsi tranquillamente di un amico o un parente. Ma il modo in cui si toccano la mano fa pensare ad altro.

Inoltre, quando si ritrova a parlare della questione riguardante Davide e Alessandro, fa una strana precisione: “Vi ricordo che sono single o quasi”. Quel ‘quasi’ vorrà dire qualcosa. Ed ecco che qualche ora dopo condivide appunto la foto che ritraggono le due mani che si toccano. Ci penserà sicuramente lei a spiegare nei prossimi giorni ai fan cosa sta realmente accadendo.

Intanto, non vuole dire la sua sullo scontro avvenuto tra l’ex tentatore e l’ex fidanzato. La storia tra Jessica e Alessandro a Temptation Island è naufragata. Mentre lei aveva trovato una certa complicità con Basolo, il 22enne si è avvicinato parecchio a Carlotta Adacher. Dopo la fine del reality, sembra non sia nato nulla se non un’amicizia tra Jessica e Davide.

E a distanza di circa una settimana dall’ultima puntata di questa nona edizione del reality delle tentazioni, l’ex tentatore ed ex corteggiatore di Giovanna Abate si è scontrato a distanza con Alessandro. Dopo uno scambio di frecciate su Instagram, entrambi cercano di mettere la parola fine a tutte le polemiche. Entrambi raccontano la loro versione dei fatti sull’incontro casuale avvenuto a Roma, durante il quale hanno scattato una foto insieme.

Non si arriva a una vera e propria conclusione, ma sia Alessandro che Davide chiariscono di non avere alcun problema. “Hai ragione finiamola con queste cavolate”, dichiara Autera sul suo profilo.

“Se dico basta è basta, non mi mandate nulla ragazzi ‘gioco finito'”, questo ciò che scrive ora Davide per fermare una volta per tutte le polemiche. Finirà così questo scontro a distanza? Sembra proprio di sì.