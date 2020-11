Televoto GF Vip annullato per provvedimento disciplinare: il comunicato

Tutto da rifare al Grande Fratello Vip: Massimiliano, Francesco, Paolo, Stefania e Maria Teresa non sono più in nomination per la puntata di venerdì 6 novembre. Il comunicato a sorpresa.

Il televoto del Grande Fratello Vip di questa settimana è stato annullato. Il comunicato è arrivato a sorpresa nella serata di oggi, a un giorno dalla puntata in prima serata di domani venerdì 6 novembre 2020. Non ci sarebbe stata l’eliminazione domani, Signorini infatti aveva spiegato chiaramente che il televoto sarebbe andato avanti fino a lunedì prossimo. E invece così non sarà più. Nessuno si aspettava il televoto annullato, infatti il comunicato sta circolando sui social tra l’incredulità di tutti. Al momento ognuno sta provando a fare ipotesi, ma solo domani sera scopriremo su chi sarà preso il provvedimento disciplinare. Ma soprattutto: ci sarà un’altra squalifica al Gf Vip 5?

Non sono esplose polemiche nella Casa al punto da spingere il pubblico a chiedere una squalifica. Per questo tutti sono caduti un po’ dal pero, ma su chi sarà il concorrente vittima di questo provvedimento a sorpresa non dovrebbero esserci dubbi. Pochi giorni fa infatti lo stesso Alfonso Signorini aveva annunciato dei provvedimenti anche per Andrea Zelletta. L’ex tronista infatti aveva rivelato ad altri concorrenti delle informazioni di cui non sarebbe dovuto essere in possesso. Per questo in tanti si sono chiesti come facesse a sapere e c’è chi ha fatto due più due visto che Andrea è uscito dalla Casa per un paio di giorni.

Dunque il provvedimento disciplinare per Andrea Zelletta potrebbe arrivare già domani sera. Signorini non aspetterà che questo televoto si concluda, ma agirà ben prima. Anche perché Paolo Brosio è in nomination proprio come provvedimento per aver spifferato informazioni che non avrebbe dovuto riportare nella Casa. Al Gf Vip non c’è mai da stare tranquilli, questo è vero, ma è difficile che ci sia una squalifica per Zelletta. C’è chi sta ipotizzando che il televoto sia stato annullato solo per aggiungere anche Andrea in nomination.

Proprio perché Brosio è al televoto e non c’è stata squalifica allora è difficile pensare che invece Andrea dovrà lasciare il gioco. Più probabile che finisca anche lui in nomination, visto che hanno commesso la stessa irregolarità. Se così fosse ci sarebbe comunque un grande punto interrogativo: si rifaranno le nomination da zero oppure rimarranno al televoto i cinque già nominati più Andrea? Detto ciò, non è da escludere che sia accaduto qualcosa lontano dalle telecamere e che il Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti su un altro concorrente, e non su Andrea. Scopriremo tutto domani sera.