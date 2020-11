Grande Fratello Vip 5, quindicesima puntata: eliminato e nomination

Nel corso della quindicesima puntata del GF Vip 5, non sono mancati gli scontri nella Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini ha iniziato questo nuovo appuntamento anticipando che ci sarebbero stati non pochi colpi di scena. Il conduttore ci ha tenuto a ricordare Gigi Proietti, morto oggi, lunedì 2 novembre 2020, giorno del suo 80esimo compleanno. In studio tutti si sono alzati e hanno applaudito.

Dopo di che, la puntata è andata avanti con uno temi centrali di questa edizione, il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Non sono mancate le discussioni, visto che Stefania Orlando ha più volte dichiarato di non credere all’interesse della showgirl per il giovane. Non solo, Elisabetta si è anche scontrata con Antonella Elia, a causa di quanto accaduto settimana scorsa. Pierpaolo ha poi ricevuto una sorpresa da parte di sua madre, che ha potuto conoscere Elisabetta.

La serata ha visto al centro della scena Francesco Oppini, che in settimana ha lasciato tutti allibiti con una dichiarazione. Dopo aver discusso con alcuni suoi compagni, a causa del suo allontanamento con Dayanne Mello, Signorini gli ha fatto leggere qualche titolo di giornale che lo riguarda. Una sua affermazione sulla modella ha profondamente indignato il pubblico.

È stato affrontato l’argomento riguardante Paolo Brosio. Quest’ultimo non è stato squalificato, come in molti pensavano, visto che la sua espressione non aveva a che fare con una bestemmia. Non solo, il concorrente ha poi confermato la sua relazione con una ragazza di 22 anni! Oltre ciò, Brosio ha avuto la possibilità di parlare dei duri momenti trascorsi in ospedale a causa del Coronavirus. Paolo ha potuto rivedere Giulia, l’infermiera che l’ha assistito nella struttura ospedaliera.

Matilde Brandi, intanto, continua a far sentire la sua voce dallo studio, puntata dopo puntata. In particolare, Alfonso ha mandato in onda un filmato che ritrae la conduttrice nel salotto di Barbara d’Urso, mentre parlava di Maria Teresa Ruta. In studio, però, ha cercato di giustificarsi. Questo suo atteggiamento non è piaciuto a Pupo, che l’ha accusata di fare l’agnellino dopo aver lanciato delle frecciatine.

Un momento divertente è stato dedicato a Patrizia De Blanck, durante il quale è intervenuta anche Barbara d’Urso. Non è mancata la parantesi che ha visto protagonisti Rosalinda/Adua e Massimiliano Morra. Quest’ultimo ha avuto l’opportunità di rivedere sua madre. Il programma ha riservato un’altra sorpresa a Stefania Orlando, che ha parlato al telefono con sua mamma. Inoltre, non sono mancati alcuni scontri tra Elisabetta e Antonella Elia, in particolare quando è entrata in studio l’eliminata della scorsa puntata, Guenda Goria.

Nessuno tra Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Maria Teresa ha lasciato la Casa, in quanto il televoto non era a eliminazione. I primi due sono finiti direttamente in nomination, poiché sono stati i meno votati dal pubblico. Signorini ha letto poi un comunicato, riguardante Brosio, che ha violato una regola del programma – ha rivelato informazioni e notizie agli altri coinquilini durante i suoi primi giorni in Casa. In quanto è venuto meno al patto di riservatezza, la trasmissione ha scelto di farlo finire direttamente al televoto. Pertanto, questa settimana i telespettatori dovranno scegliere chi salvare tra Massimiliano, Francesco, Paolo, Stefania e Maria Teresa.