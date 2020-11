Gf Vip, perché non è stato squalificato Oppini (ma lui avrebbe accettato)

Il figlio di Alba Parietti non l’ha passata liscia ed era davvero a rischio squalifica per le frasi infelici su Dayane Mello e Flavia Vento. Signorini ha spiegato perché non è stato preso alcun provvedimento.

Francesco Oppini è stato squalificato al Grande Fratello Vip, ma non l’ha fatta franca. Dopo che sul Web si è diffuso a macchia d’olio il video in cui il figlio di Alba Parietti ha usato espressioni poco felice su Dayane Mello e su Flavia Vento, Alfonso Signorini non poteva che parlarne col diretto interessato. Non ci sono dubbi sul fatto che siano state delle frasi del tutto fuori luogo e seppure lui intendesse scherzare su questa cosa, pure se lo avesse detto per gioco, è davvero inammissibile scherzare sulla violenza sulle donne.

Le frasi infelici di Oppini non potevano passare sotto banco e infatti Signorini ne ha parlato con Francesco nella puntata di stasera. Dopo aver mostrato le immagini, il concorrente ha reagito così: “Letta così fa schifo anche a me”. Ha capito subito di aver detto delle cose molto gravi, ha provato a spiegare il pensiero che c’era dietro le sue uscite ma si è accorto da solo che le sue uscite non avevano giustificazioni. Si è scusato per i termini forti che ha usato e non ha aggiunto nient’altro.

Alfonso ha fatto notare che queste parole non vanno pronunciate neanche per gioco, perché è un’ironia che non fa ridere nessuno. Il conduttore non ha gradito anche il fatto che sull’uscita su Flavia non si è neanche corretto da solo, come è successo su Dayane, ma anzi ha ripetuto la frase. Oppini comunque non si è affatto giustificato, ma ha ammesso l’errore:

“Posso dirti? Di fronte a certe uscite bisogna stare in silenzio e chiedere scusa. Non posso dire altro. Rabbrividisco di me stesso, è un discorso finito male. Non sono difendibile. Non posso replicare, chiedo scusa e basta, non mi riconosco. Qualora ci fosse la squalifica la accetterei”.

Signorini ha apprezzato le scuse di Francesco e il non tentare di giustificarsi. Poi ha spiegato perché il Grande Fratello non ha squalificato Oppini:

“Abbiamo preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi”.

Ma per Francesco la serata non è cominciata di certo per il verso giusto. C’è stato infatti un duro confronto con Dayane Mello, con cui è ormai ai ferri corti. E mentre discutevano è intervenuta dallo studio Franceska Pepe:

“Se io ero la tua ragazza ti avevo già lasciato. Dayane ti ha fatto credere che eri il più fi.o del mondo ma scendiamo sulla terra. Sei un venditore d’auto. Hai fatto trenta reality e non riesci ancora a esprimerti in televisione. Hai detto cose gravi sulle donne. Scendi sul pianeta terra”.

Oppini ha preso la parola per difendere il suo lavoro, che è un lavoro dignitoso tanto quanto tutti gli altri e lo fa con enorme passione. Ha quindi chiesto rispetto per la sua posizione professionale e tutti i suoi colleghi. Inoltre ha specificato di aver fatto solo due reality, e non trenta come sostenuto dalla Pepe.