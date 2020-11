Grande Fratello Vip, bufera su Oppini: “Dayane? A Verona la violentano”

Polemica ‘retroattiva’ ma più che scottante in queste ore attorno al Grande Fratello Vip. Più precisamente il personaggio in discussione è Francesco Oppini che è finito sul banco degli imputati, venendo ricoperto di critiche sui social. A innescare la querelle sono stati dei filmati pubblicati su Twitter relativi all’esperienza del figlio di Alba Parietti nel reality.

Nel dettaglio una serie di battute e esternazioni su Dayane Mello, modella brasiliana con la quale Oppini ha avuto un ottimo rapporto fino a pochi giorni fa (addirittura si è parlato di possibile interesse sentimentale, fatto smentito dai diretti interessati). Poi qualcosa si è rotto, tanto che i due si sono nominati a vicenda nell’ultima diretta in prima serata.

Ora, in rete, sono affiorati degli spezzoni di filmati relativi ai giorni precedenti della Casa, quando i due concorrenti erano molto in sintonia. Filmati dove Francesco si rende protagonista di una serie di dichiarazioni tutt’altro che felici. Spesso la Mello è presente e sorride alle battute, ma ciò non toglie che si tratti di parole per lo meno opinabili. Quelle che più hanno fatto scalpore sono le seguenti: “A Verona la violentano”, afferma Oppini chiacchierando con Tommaso Zorzi che lo riprende. Il telecronista allora cambia un poco il tiro aggiungendo: “In senso buono”.

Grande Fratello Vip: bufera su Francesco Oppini

Ma cosa intendeva Oppini con ‘Violentano‘? Visto il contesto in cui è stata pronunciata la frase, pare che il figlio della Parietti, notata la disinvoltura della modella brasiliana, intendesse che con un certo atteggiamento provocherebbe l’attenzione di diversi uomini. La parola “violentano” non sarebbe dunque da intendere come un pericolo concreto o come un’istigazione, quanto piuttosto sarebbe un’espressione gergale (poco felice e poco azzeccata) usata per descrivere un certo tipo di situazione. Di seguito il video in cui sono stati raccolti tutti gli scivoloni di Oppini:

Il filmato, non appena è stato pubblicato in rete, ha fatto parecchio discutere, con tanto di bufera social al seguito. Sulla piattaforma dei cinguettii, diversi utenti hanno espresso commenti di condanna nei confronti del telecronista sportivo. C’è anche chi si augura che il caso sia affrontato durante la prossima diretta in prima serata su Canale 5. Infine c’è chi ha chiesto un provvedimento forte da parte della produzione del reality. Vale a dire la squalifica immediata di Francesco dal programma.