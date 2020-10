Zorzi e Alba Parietti si scontrano per Oppini, lui in imbarazzo: “Mi dissocio”

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ancora uno contro l’altro al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni i due si sono riavvicinati, ma è bastato rivedere la clip di ciò che Francesco ha detto di Tommaso a riaccendere lo scontro. Oppini infatti ha ipotizzato che forse Zorzi si è allontanato perché si aspettava di ricevere altro da lui. L’influencer si è scagliato contro l’altro cercando di capire in che modo può avergli fatto capire questa cosa. Francesco ha detto che non è successo nulla in particolare, ma di aver risposto semplicemente alle parole della Contessa.

Zorzi ha ribadito i vari motivi per cui si è un po’ raffreddato nei confronti di Francesco, che ha spiegato di aver immaginato che dietro questo raffreddamento potesse esserci qualsiasi motivo. Quindi anche il volere qualcosa di più. I due comunque ne avevano già parlato tra loro, ma Tommaso non ha gradito che Francesco ne abbia parlato anche con altri, insinuando dubbi quindi anche in altre persone. Su ciò che si aspetta dal rapporto con Oppini ha detto: “Voglio che sia una persona sincera e leale nei miei confronti”. Nulla più.

Poi Alfonso ha spiegato che una persona ha detto la sua in questi giorni e Oppini era già preparato al peggio. Ha anche chiesto di non leggere niente, ma Signorini ha mostrato i messaggi di Alba Parietti contro Tommaso Zorzi. La showgirl ha scritto nei giorni scorsi che Tommaso ha tradito Francesco e lo ha pugnalato alle spalle. Inoltre che ha insinuato il dubbio in tutti i concorrenti con le sue parole, insomma che avesse fatto il lavaggio del cervello agli altri. Tommaso ha risposto così:

“Volentieri uscito da qua le spiego come io suo figlio non l’ho mai accoltellato. Anzi io capisco anche da uno sguardo che sta male, lo ha detto pure lui. Se lei desidera la mia eliminazione o quella di suo figlio rispetto il suo volere. Questa cosa si è sviluppata in me dopo che suo figlio ha parlato di me come una pedina. Chiedo se ho mai inculcato il mio pensiero su Francesco a qualcuno”.

Tutti hanno risposto che non sono stati influenzati da lui, anche Signorini ha detto che lui è sempre stato molto trasparente. Poi Zorzi ha aggiunto:

“Si è scagliata in maniera molto dura contro di me, potrebbe essere mia madre. E mia madre potrebbe leggere… Lo trovo un po’ di cattivo gusto”.

Francesco ha detto che si dissocia dalle parole della madre e ne è rimasto molto colpito. Ha pensato che questo attacco di Alba verso Tommaso avrebbe compromesso ulteriormente il loro rapporto. E infatti ha detto:

“Mi dissocio. Mi sento in imbarazzo, qualora rimanessi mi crea una ulteriore difficoltà a mantenere un equilibrio.

Alla fine è stato Alfonso a invitare Tommaso e Francesco a ritrovarsi. Ha detto loro che si vede che si vogliono molto bene e che c’è un rapporto vero tra di loro. Zorzi alzerà un altro muro dopo le parole di Alba Parietti? Intanto per Francesco c’è stata una bellissima sorpresa: ha ricevuto una lettera dalla fidanzata Cristina e ha parlato con lei in videochiamata. E proprio alla fidanzata ha ribadito: “Calma mia madre, falle fare una passeggiata perché mette in difficoltà me”.

Ma Alba proprio lì accanto a Cristina, quindi appena Alfonso ha sentito la sua voce le ha chiesto di intervenire. Francesco ha chiesto subito alla mamma di non intervenire nelle dinamiche del gioco, lei ha risposto così: