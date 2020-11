Barbara d’Urso al Gf Vip: scherzo a Patrizia e stoccate a Signorini

Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno architettato uno scherzo alla Contessa De Blanck. Anche nella puntata di stasera infatti Patrizia ha risposto alle domande del conduttore sulla sua presunta storia d’amore con Alvaro, che è ormai uno dei personaggi di questo Grande Fratello Vip. Barbara si è resa disponibile per realizzare una finta intervista negli studi di Live Non è la d’Urso. La stessa intervista è stata poi mostrata alla Contessa stasera, che era decisamente incredula sentendo le parole di Alvaro.

Lei ha continuato a negare di aver avuto una storia con questo signore, ma pronta a intervenire al telefono c’era proprio Barbara. La d’Urso ha subito richiamato all’ordine la Contessa, spesso ospite nelle sue trasmissioni tra l’altro. Barbara ha quindi invitato Patrizia a non screditare gli ospiti delle sue trasmissioni, anche perché la sua redazione fa le dovute verifiche prima di accogliere gli ospiti in studio. La conduttrice ha parlato di prove, di un anello che Patrizia avrebbe addirittura fatto sparire.

La Contessa era del tutto senza parole, non sapeva come reagire ai rimproveri di Barbara. Quest’ultima poi ha anche alzato la voce, per rendere ancora più veritiero il tutto: “Sono un po’ innervosita da questa cosa. Sulle mie trasmissioni io non transigo”. Patrizia ha negato ancora e ancora, non sapeva da dove saltasse fuori questo anello né delle foto insieme ad Alvaro scattate in passato. Alfonso ha preso la parola e ha retto il gioco della sua ospite, dicendo che Barbara è una conduttrice seria e quindi Patrizia avrebbe dovuto chiedere scusa. Lo avrà fatto? Ovviamente no:

“Io non so chi sia questo Alvaro. O mi sono rinco…ita. Senti Barbara più che scusarmi dovrebbe scusarsi Alvaro con te. Io ti dico che non è vero, se non ci credi non è un problema mio”.

Prima di dire alla Contessa che fosse tutto uno scherzo, Barbara d’Urso ne ha approfittato per scherzare anche con Alfonso. Gli ha detto infatti di lasciare il camerino in cui era stata lei ai tempi della sua conduzione del Grande Fratello Nip. Ha pure detto che la trasmissione sarebbe sua, quindi Signorini dovrebbe lasciarla. Anche questo sarà stato tutto solo un gioco?

E per concludere in bellezza, Patrizia è stata chiamata davanti alla Glass Room per un saluto ad Alvaro che la stava aspettando. La Contessa si è chiarita e ha detto che non voleva offendere Alvaro, ma lui ha insistito dicendo che hanno avuto un’avventura in passato. Alfonso non aveva più tempo e ha salutato il suo ospite, che la Contessa comunque trova molto simpatico. Infatti ha chiesto al conduttore di poter conoscere davvero il signor Alvaro.