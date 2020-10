Elisabetta Gregoraci sotto attacco per Pierpaolo, Elia: “Gatta in calore”

La puntata del Grande Fratello Vip 5 di stasera si è aperta col botto. Un duro scontro tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci è dilagato in salotto dopo una clip degli ultimi giorni. Stefania infatti ha esposto i suoi dubbi sul reale interesse della Gregoraci verso Pierpaolo Pretelli, mentre crede alle intenzioni dell’ex velino. In particolare la Orlando ha definito “stucchevole” il lancio del palloncino, anche perché Elisabetta continua a dire, e lo ha detto pure stasera, che tra lei e Pierpaolo non c’è nessuna storia. Inoltre in settimana Stefania aveva detto di non essere romantica per natura, quindi anche per questo non ha visto di buon occhio quel gesto.

La Gregoraci non ha reagito bene ai dubbi di Stefania, ha continuato a ripetere “Che tristezza” e gli animi si sono infiammati. Stefania ha spiegato che secondo lei Pierpaolo è realmente preso, invece lui per Elisabetta è solo una confort zone. La Gregoraci ha ribattuto dicendo che tutti hanno un legame stretto con qualcuno nella Casa, paragonando quindi il suo legame con Pierpaolo alle amicizie nate al Gf Vip 5. Parole che hanno acceso ancor di più il dibattito. Elisabetta poi su Stefania ha detto:

“Tristissimo quello che ha detto, non ho bisogno di fare strategia. A te ti rode, ma perché ti deve dare così fastidio. Ti stai arrampicando sugli specchi”.

Anche Pierpaolo è intervenuto per dire che ciò che prova è reale, intanto Alfonso ha chiesto a Dayane Mello cosa pensa di questa presunta coppia della Casa. La modella ha detto che Pierpaolo prima di Elisabetta viveva più con tutti loro, dopo invece si è concentrato sulla Gregoraci e li ha trascurati un po’. Anche questo non è andato giù alla Gregoraci:

“Pensa che io e Pierpaolo non ci ritagliamo mai del tempo da soli se non la notte, quando tutti dormono, proprio per evitare questa cosa”.

Su domanda di Signorini di fare chiarezza, la concorrente ha ribadito: “Non abbiamo una storia io e Pierpaolo”. Ed è qui che è intervenuta Antonella Elia, che ha attaccato senza mezzi termini la Gregoraci:

“Io sono allibita. Ti ho vista strusciarti contro quel pover uomo, tipo una gatta in calore. È troppo? Una gatta innamorata, scusa mi sono confusa. Tu sporgevi la parte inferiore del tuo corpo e lui appoggiava l’altra parte. Non so se mi sono spiegata”.

Insomma, Antonella si è chiesta come mai nonostante non ci sia una storia tra i due ci siano comunque degli atteggiamenti che non sono propriamente da amici. Ovviamente l’episodio a cui faceva riferimento l’opinionista era un gioco ideato dal Grande Fratello Vip, in cui Elisabetta non poteva sottrarsi da ciò che faceva Pierpaolo. Ma Alfonso ha insistito ancora per sapere se c’è o meno qualcosa tra Elisabetta e Pierpaolo. Lei ha risposto ma non ha risposto, tergiversando molto. Ma alla fine messa alle strette ha detto: