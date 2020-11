Signorini annuncia provvedimenti anche per Zelletta: news sul GF Vip

L’ex tronista non la farà franca dopo gli spoiler nella Casa: non solo Paolo Brosio punito per aver fatto rivelazioni quindi. Il conduttore ha revisionato i video e verranno prese ulteriori decisioni.

Provvedimenti in arrivo anche per Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato tirato in ballo da Paolo Brosio, seppure indirettamente, nella puntata di ieri dopo il provvedimento preso nei suoi confronti. Ma anche il Web è in rivolta: in tanti chiedono che Andrea venga trattato al pari di Brosio e che quindi venga punito. Il motivo? Le rivelazioni agli altri concorrenti su chi entrerà nella Casa nei prossimi giorni. Brosio si è difeso ieri sera dicendo di aver solo confermato delle ipotesi che già circolavano nella Casa, ricordando al conduttore che c’è stato chi è uscito ed è rientrato al GF Vip.

Paolo ha addirittura minacciato di lasciare il gioco, ritenendo ingiusta la punizione nei suoi confronti (ovvero metterlo d’ufficio in nomination) e non per altri. Si riferiva proprio ad Andrea Zelletta, che effettivamente ha addirittura rivelato alla Gregoraci nell’orecchio che entrerà Selvaggia Roma. Come ha fatto a saperlo? Lui ha detto ieri sera a Brosio che le sue erano solo supposizioni, non affermazioni, confermando di essere stato in isolamento fuori dalla Casa. Oggi Alfonso Signorini ha parlato attraverso Casa Chi e, come riportato da Giornalettismo, ha annunciato provvedimenti.

Il direttore di Chi ha detto di aver scoperto solo stamattina lo spoiler fatto da Andrea Zelletta. Quindi ha immediatamente chiesto alla squadra di autori di formulare un provvedimento anche per l’ex tronista come è successo per Brosio. Signorini ha pure aggiunto che gli autori non gli avevano segnalato questo episodio su Andrea e che non sempre è facile star dietro a tutto ciò che succede nella Casa. Queste le sue parole:

“Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono. Su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti”.

Il Web invece riesce benissimo a stare dietro a tutte le dinamiche e infatti aveva già segnalato l’accaduto. Zelletta finirà in nomination lunedì prossimo? Venerdì non dovrebbero esserci nomination, visto che il televoto in corso si chiuderà la settimana prossima. Certo è che punire Andrea Zelletta equivale a confermare che nei giorni in cui è stato via dalla Casa non è stato in totale isolamento e ha invece avuto contatti con l’esterno. Altrimenti come avrebbe potuto scoprire di Selvaggia Roma, di Bettarini e tanto altro intercettato dai fedeli della diretta h24?