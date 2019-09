Taylor Mega lascia il segno: ‘trasparente’ sul red carpet a Venezia

Taylor Mega lascia il segno: ‘trasparente’ ed esplosiva sul red carpet a Venezia. I fan all’assalto. Lei: “Non resisto”

Non poteva mancare l’esplosiva Taylor Mega su una delle passerelle più glamour d’Italia, il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E infatti non è mancata, così come non è mancato il suo stile inconfondibile, aggressivo, tipico di chi sa cosa vuole e di chi sa come lasciare il segno. Ecco allora che l’influencer ha indossato un abito candido, attillato con gemme e trasparenze da capogiro. Notevole anche lo spacco centrale. Insomma Taylor ha saputo come prendersi la scena e i suoi fan l’hanno letteralmente assalita come lei stessa ha documentato su Instagram, dove ha pubblicato una serie di Stories in cui ha mostrato come i suoi sostenitori l’abbiano fermata diverse volte per riuscire a strapparle un selfie. E lei, da sempre generosa con i suoi seguaci, si è resa più che disponibile. “Devo scappare ma poi mi fermo lo stesso. Niente, non resisto (a prestarsi a delle foto con i fan, ndr)” ha commentato.

Taylor, anche il Carabiniere pazzo dell’influencer: l’aneddoto

Prima di arrivare sul red carpet, Taylor è stata protagonista di un curioso aneddoto. Anche in questo caso la vicenda è stata prontamente spifferata sui social. Nella fattispecie la Mega ha stregato un carabinieri che a tutti i costi ha voluto fare un selfie con lei. Alla divisa non si può proprio resistere e così l’uomo delle forze dell’ordine è stato accontentato dall’influencer che poi è scappata in barca: direzione red carpet. Il resto è stato appena descritto: bagno di folla con i fan e poi via sulla celebre moquette rossa.

Gli ex volti di Uomini e Donne sul red carpet

Poco prima di Taylor, sul red carpet hanno sfilato anche Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, i due piccioncini sbocciati nell’ultima edizione di Uomini e Donne. In giornata è stata la volta anche di Sonia Lorenzini e Federico Piccinato, altri due ex volti noti del programma di Maria De Filippi. Ma chi ha incantato di più è stata la regina di Instagram, Giulia De Lellis che alla kermesse non poteva che giungere al fianco della sua dolce metà, Andrea Iannone.