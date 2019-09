Sonia Lorenzini al Festival di Venezia 2019: “30 secondi di blackout”

Sonia Lorenzini emozionata sul Red Carpet del Festival di Venezia 2019: “Un’esperienza unica”

Sonia Lorenzini torna sul Red Carpet del Festival di Venezia. Avevamo visto l’ex tronista di Uomini e Donne sfilare di fronte ai fotografi, nella medesima occasione, nell’anno 2017. Ora la vediamo, insieme al fidanzato Federico Piccinato, con un lungo abito nero firmato Manila Grace. Ormai da qualche anno prendono parte all’evento anche volti che normalmente vestono il ruolo di influencer. E mentre l’attenzione si focalizza anche su Giulia De Lellis e Andrea Iannone, Sonia svela ai suoi fan cosa ha provato sfilando sul Red Carpet a Venezia. Un’esperienza indimenticabile, inutile dirlo. Tanta emozione per l’ex tronista e per tutti coloro che ogni anno sfilano sul famoso tappeto rosso di fronte a moltissimi fotografi. Ora la Lorenzini non può fare a meno di spiegare al suo pubblico tutto ciò che ha provato quest’anno. Sebbene per lei in passato ci sia già stata questa importante opportunità, è sempre una forte emozione sfilare sul noto Red Carpet. Attori e volti noti prendono parte, ogni anno, al Festival di Venezia e proprio per tale motivo Sonia ha avuto paura di sbagliare.

“È stato figo, è un’emozione forte. È un’esperienza, come vi ho già detto, unica”, rivela Sonia attraverso le Stories di Instagram. L’ex tronista continua: “Sono tipo 30 secondi di blackout, in cui io non capivo niente, anche se l’avevo già fatto una volta”. La Lorenzini non nega di aver provato tanta agitazione prima di sfilare sulla passerella: “Hai così tanta agitazione in quel momento, nel percorrere quella passerella, che non riesci a realizzare bene. Io per esempio vado in pappa”. Inoltre, Sonia rivela ai suoi fan di aver cercato in tutti i modi di mantenere un’espressione carina, in quanto a causa dell’agitazione digrignava i denti.

Sonia Lorenzini svela ai fan cosa ha provato sfilando sul Red Carpet del Festival di Venezia

Un’esperienza unica per la Lorenzini, che ha vissuto 30 secondi di blackout. “È un sogno, una cosa davvero unica e sfigo chiunque a rifiutare”, scrive Sonia sui social. Infine, l’ex tronista ammette di essere immensamente grata per queste opportunità che le si presentano, tanto che si sente una persona davvero fortunata.