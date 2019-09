Taylor Mega sfogo: “La mia vita non è una passeggiata”

Momenti difficili per l’influencer Taylor Mega, una confessione inaspettata

Anche la vita di Taylor Mega può essere faticosa? A detta della famosa influencer sì: non è sempre facile apparire senza difetti, al massimo della forma fisica. Non appena ha lasciato Catania – dove ha trascorso le sue vacanze -, ha immediatamente pensato di andare in palestra per essere impeccabile sul red carpet, come ha spiegato durante una storia di Instagram. Qualsiasi cosa dica, Taylor Mega divide, e anche le sue ultime parole saranno motivo di polemica: qualcuno che le rinfaccerà che la vita dura è altra cosa tra 3, 2, 1…

Taylor Mega, tra poche ore di sonno e red carpet: gli ultimi impegni lavorativi

Dopo essersi separata da Erica Piamonte (che ha ricevuto degli insulti pesanti per strada), Taylor Mega è ritornata alla vita di tutti i giorni, come ha raccontato su Instagram: “Sono appena tornata da Catania. Non ho dormito praticamente nulla questa notte, domani ho un red carpet da fare, quindi dovrò prendere un altro treno presto la mattina, e oggi dovrei andare in palestra perché il volo ti gonfia un sacco e domani non posso fare il red carpet gonfia”.

Anche la vita di Taylor Mega non è semplice? Le sue parole

Prima una dedica speciale e poi le critiche per quello che ha detto? Taylor Mega dice sempre quello che pensa e ha spiegato perché la sua vita, in alcuni momenti, è complicata: “Perché ho fatto questo video? Per tutte le persone che credono che la mia vita sia tutta una passeggiata, tutta una fi…a, tutto semplice… no, ragazzi, non è così perché anche il sol fatto di essere sempre ‘perfetta’ […], di dare sempre questa idea di precisione alla lunga ti ammazza psicologicamente perché subentrano un sacco di paturnie, complessi, cose… Magari ti guardi allo specchio e non riesci a guardarti”.

Gennaro Lillio e Taylor Mega, cosa c’è fra i due? Gli ultimi gossip

Chissà se pensa che sia difficile rispondere anche alle domande sulla sua vita privata, soprattutto quelle che riguardano il suo rapporto con Gennaro Lillio, al quale hanno affibbiato una nuova storia d’amore.