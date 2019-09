Grande Fratello, Erica Piamonte evita incidente stradale e volano insulti

Il racconto di Erica Piamonte: incidente stradale evitato ma…

Erica Piamonte è stata al centro di un diverbio in strada. Ha rischiato di essere investita, come ha raccontato attraverso le sue Instagram stories: oltre allo spavento, ha ricevuto anche delle parole colorite (chiamiamole così), che l’hanno fatta alterare parecchio. Su Instagram, comunque, si è mostrata serena: nessuno riuscirà a rovinarle il magico momento che sta vivendo, cominciato dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Erica è senza dubbio tra gli ex concorrenti che stanno facendo chiacchierare di più.

Gf news, Erica Piamonte litiga con un autista: ecco cos’è successo

Su Instagram, Erica ha provocato i suoi hater con una foto, e ora ha raccontato quello che le è successo quest’oggi: “Vi volevo raccontare questo piccolo aneddoto. Io stavo attraversando la strada, ero già a metà strisce pedonali, arriva questa macchina ‘a tutto fuoco’, erano due persone anziane, io faccio loro un sorriso e loro cominciano a urlarmi qualcosa”. La ragazza non aveva nessuna intenzione di fare una sceneggiata in strada e ha addirittura sorriso al conducente… peccato che quest’ultimo fosse un tantino nervoso!

Una domenica che non dimenticherà mai: Erica del Grande Fratello risponde così

Ascoltate parole poco carine nei suoi confronti, Erica Piamonte non è riuscita più a trattenersi: “A un certo punto dico: ‘Ci sono le strisce. Cosa mi urlate! Io sono sulle strisce e tu devi rallentare. Mi urlano cose, poi io ho detto ‘mah, va beh” e mi dicono ‘brutta’. Come ti permetti?”. Al centro delle notizie di gossip, anche Gennaro e Martina per via del loro incontro speciale; come si può non parlare, invece, di quello che ha detto Daniele Dal Moro sulla vittoria al Grande Fratello?