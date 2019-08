Gennaro Lillio e Martina Nasoni incontro nella notte e dedica a sorpresa

L’incontro di Gennaro e Martina dopo la rottura con Francesca: l’amicizia continua dopo il Gf 2019

Chiusi tutti i battenti con Francesca De André, Gennaro Lillio ha deciso di incontrare alcuni ex concorrenti del Grande Fratello che non stavano particolarmente simpatici alla sua vecchia fiamma. Fra questi c’è senza dubbio Martina Nasoni, la vincitrice del reality show di Canale 5, che ha potuto finalmente riabbracciare Gennaro: con lui era nata una bella amicizia all’interno della Casa, che solo adesso hanno deciso di coltivare anche all’esterno. I due ragazzi si sono incontrati a Napoli, dove hanno passato tutta la sera e tutta la notte insieme. No, non si stanno frequentando perché interessati a costruire qualcosa di serio. Sono dei semplici amici.

Grande Fratello news, solo belle parole per Gennaro: ecco cosa gli ha scritto Martina

Dopo l’incontro a sorpresa con Daniele Dal Moro, Gennaro Lillio ha deciso di passare del tempo anche con Martina Nasoni… entrambi gli avranno raccontato com’è veramente finita la loro brevissima relazione? Fatto sta che con Gennaro si sono divertiti un mondo: Martina è stata a cena con lui, dopo aver passato tutta la giornata insieme; al ragazzo ha fatto una dedica particolare su Instagram: “Ti voglio bene, biondino”.

Martina e Gennaro, prossimo incontro già stabilito

Una foto che ha fatto nascere uno scambio di battute fra Martina e Gennaro del Gf: “Ti voglio tanto bene – le ha risposto il modello –, ci vediamo presto! Prossima visita: la cascata di Terni”; e lei: “La famosa cascata ternana non la puoi non vedere… tutti a Marmore, gente! Ti aspetto”; il ragazzo ha concluso così: “Mi preparo a mettere il cappotto perché 5oo metri di altitudine sono un po’ tanti”. Gennaro e Martina si sono incontrati a Napoli e, molto ma molto presto, li potremmo rivedere nei pressi della Cascata delle Marmore.