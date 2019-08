Daniele Dal Moro, messaggio su nuova vita e vittoria Grande Fratello

Grande Fratello news, l’incredibile avventura di Daniele Dal Moro al Grande Fratello: non ha mai pensato alla vittoria

Daniele Dal Moro è ritornato a pubblicare dei messaggi importanti su Instagram: confida spesso ai suoi follower momenti della sua vita, racconta quello che gli è accaduto in passato (senza dire mai troppo) e adesso ha parlato anche della vittoria al Grande Fratello. Si è avvicinato molto al primo posto, ma non ci è riuscito: Martina Nasoni – la sua ex fidanzata – gli ha soffiato il premio finale. Daniele ha oggi ammesso che non ha mai pensato di trionfare al Gf, anche perché non gli importava di arrivare primo ma di fare un’esperienza magnifica, che avrebbe potuto cambiarlo in meglio.

Daniele Dal Moro avrebbe voluto vincere al Gf? La confessione

Il Grande Fratello gli ha permesso di incontrare persone speciali come Gennaro Lillio (che ha avuto un incontro a sorpresa con Martina Nasoni) e di conoscere meglio sé stesso. Qualcuno, sul suo profilo Instagram, gli ha confessato che ha fatto il tifo per lui e che avrebbe meritato di trionfare all’ultima edizione del Gf Nip: “Ho sempre sperato che vincessi tu il Grande Fratello. Per me sei il più vero in assoluto”; Daniele ha risposto in questo modo: “Grazie, ma non è importante”.

Gf gossip, nuovo periodo della vita di Daniele Dal Moro

Proprio come Ambra e Kikò (insieme hanno raggiunto un traguardo importante), Daniele del Grande Fratello ha deciso di condividere un pensiero speciale coi suoi fan: “Se avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, vorrei mettermi a vendere la speranza. Per pochi spicci ne darei ad un cliente quanta di cui ha bisogno. E alla povera gente che non ha da campare darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare! Un vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai smesso di sperare”.