Erica Piamonte provoca gli hater: “Questa per voi”, scoppia il caos

Erica del Gf contro i detrattori: la mossa della ragazza che non è piaciuta

Erica Piamonte è un vero talento a provocare i suoi detrattori e lo ha dimostrato ancora una volta col suo ultimo messaggio scritto su Instagram. Non le interessano minimamente le ripercussioni, tanto la sua pelle, oltre che tatuata, è anche dura come la roccia. Gli attacchi non la scalfiscono. Ha imparato ad amarsi così com’è e ogni volta che la attaccano per il suo fisico o su quello che per i suoi hater è solo voglia di esibizionismo, lei o lascia correre tutto o risponde in maniera simpatica, ma irritante per chi la critica!

Ultime notizie Erica Piamonte: ecco come ha risposto agli hater

Ecco cos’ha scritto su Instagram per i suoi hater: “Le prime tre sono per i fan… la quarta per gli hater!”. Quattro foto: nelle prime esibisce un corpo perfetto, nell’ultima, invece, un viso coperto, per rispondere con l’arma dell’ironia a tutti coloro che le dicono che è capace di mostrare solo il lato B. I suoi ultimi scatti provocanti hanno fatto infuriare ed Erica ha deciso di rispondere in questo modo originale. Troverete qui in basso le quattro foto della polemica.

Attacchi a Erica Piamonte, la sua risposta ha infastidito gli odiatori

Dopo le sue vacanze con Taylor Mega, Erica del Grande Fratello ne ha sentite di tutti i colori e anche la sua risposta agli hater non è stata esente da attacchi gratuiti: “Nessuno ti ha mai detto di coprirti il viso, non siamo musulmani. Non ostentare il sedere o il corpo in continuazione non corrisponde per forza a doversi mettere un burka o similari”; “La quinta per te, nessuno ti fila, se non quando parlano di Martina o di Daniele”; “Diventando personaggio pubblico si accettano elogi e critiche […]. Ora vedo solo l’interesse di fare foto in costume e mi chiedo in inverno cosa faremo. Erica, facci vedere altro e soprattutto cerca di non essere troppo ‘moscia’”. Anche Cristian Imparato è stato duramente criticato per il suo fisico; un corpo che, dopo il Gf, si è trasformato parecchio.