Cristian Imparato, fisico trasformazione: ecco com’è cambiato dopo il Gf

Grande Fratello gossip, Cristian Imparato è cambiato dopo l’esperienza in Tv: momento positivo per il cantante

Cristian Imparato adesso può sfoggiare un fisico scultoreo. Al Grande Fratello aveva confessato che, a causa di alcuni problemi di salute, ha perso diversi chili e che è dovuto ricorrere perfino alla chirurgia estetica per rendere meno evidenti alcuni difetti. Oggi Cristian può però dire di sentirsi veramente in formissima: dopo l’esperienza al Gf, è volato altissimo, non solo perché ha rilanciato la sua carriera da cantante (avete ascoltato il tormentone Balliamo insieme?), ma anche perché si sente in pace con sé stesso e col suo corpo, che è molto cambiato nel corso del tempo. Ora è più che mai soddisfatto di com’è diventato.

Foto fisico Cristian Imparato: com’è cambiato in questi ultimi mesi

Mentre la sua amica Martina Nasoni ha passato del tempo con Gennaro Lillio, Cristian Imparato ha mostrato a tutti i progressi fisici raggiunti attraverso una foto pubblicata su Instagram (che troverete più in basso continuando con questa lettura): “Mi sento quasi in forma”, ha scritto. E i suoi fan lo hanno immediatamente sommerso di complimenti: “Sei bellissimo e in formissima. Ciao, Cristian. Una splendida serata”; “Perché lo sei, amore! Sono davvero felice per te. Ti auguro di stare sempre meglio. Sempre! Te lo meriti, Cri”; “Sei in forma e alla grande, tesoro”; “Amore mio, sei bellissimo. Da lasciare senza fiato. La perfezione”.

Ex concorrenti del Gf e foto che dividono

Giornata di foto importanti: oltre ad aver visto i progressi di Cristian Imparato, abbiamo anche saputo com’erano Gianmarco e Luca Onestini da piccoli; quella di Erica Piamonte, invece, ha fatto arrabbiare parecchio alcuni suoi follower. Qualsiasi cosa facciano questi ex concorrenti del Grande Fratello, ci sarà sempre qualcuno pronto a criticarli e altri ad applaudire per tutto quello che fanno!