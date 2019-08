Erica Piamonte in costume fa infuriare: “Basta mostrarlo, sei vuota!”

Gossip Grande Fratello, Erica Piamonte fa perdere la pazienza a molti follower: basta scatti sensuali al mare!

Dicono basta, alcuni follower di Erica Piamonte. A cosa? Alle sue foto in costume pubblicate su Instagram. Non ne possono più di vederla al mare a esibire il suo fisico, credono che abbia altro da mostrare. Sotto alla sua ultima foto, ha ricevuto una miriade di attacchi, molti di più rispetto alle altre, ma Erica non è voluta intervenire. Per il momento. Non è comunque la prima volta che mette a tacere le critiche, ma adesso ha a che fare con un’ondata di veleno che non si è mai vista sul suo profilo Instagram.

Foto Erica Piamonte al mare, la reazione inaspettata

Erica del Grande Fratello ha pubblicato su Instagram una foto in costume commentandola così: “Oggi voglio andare al mare”; immediatamente sono intervenuti i suoi detrattori, ma anche alcuni fan convinti che la ragazza sia capace di fare altro: “E fa vedere il c..o. Non basta far vedere il mare, che è molto più seducente di te. Non credo sia la strada giusta per diventare un’attrice oppure una presentatrice”; “Sei bellissima, mi piacevi anche, ma non fai discorsi intelligenti. Vuota. Solo c..o e te..e. Tesoro, un consiglio, ci vuole ben altro. La tipica bella che non balla”; “In effetti il tuo lato b è ottimo, ma non mi sembra che hai altri argomenti. Prova a trovarli”. C’è anche chi le fa sempre una miriade di complimenti e regali importanti, come l’ultimo ricevuto durante le vacanze con Taylor Mega.

Erica Piamonte tra Daniele Dal Moro e Taylor Mega: legami importanti dopo il Grande Fratello

Erica Piamonte non vuole curarsi poi tanto degli attacchi ricevuti, quello che è più importante nella sua vita è avere accanto a sé delle persone speciali, come Taylor Mega – una delle sue migliori amiche – e Daniele Dal Moro (col quale non c’è nessuna relazione in corso). Il ragazzo tutto muscoli ha parlato della sua “nuova vita” e anche della vittoria del Grande Fratello. L’amicizia di Erica e Daniele continua, proprio come il rapporto speciale di Martina Nasoni e Gennaro Lillio, che hanno avuto un inaspettato incontro!