Luca e Gianmarco Onestini, foto da piccoli: un ricordo speciale

Fratelli Onestini insieme, rapporto di Luca e Gianmarco sempre più speciale: nessuno potrà mai dividerli

Il legame di Gianmarco e Luca Onestini è inossidabile. Due fratelli che non si separano mai, che sanno gioire insieme per i momenti più belli della loro vita e che si sostengono a vicenda, soprattutto in quei periodi difficili che non mancano mai e che non fanno altro che rafforzare i rapporti veri. Luca ha fatto sentire il suo supporto anche durante l’esperienza di Gianmarco al Grande Fratello: aveva persino avuto qualcosa da ridire sulla condotta di Francesca De André, sparando a zero (e non se n’è pentito).

Foto Gianmarco e Luca Onestini da piccoli: ecco com’erano

Mentre Gennaro e Martina del Gf hanno avuto un incontro inaspettato, Gianmarco e Luca hanno voluto condividere un ricordo speciale: “Stessa spiaggia, stesso mare. Giusto qualche anno fa”. Questo è il messaggio che ha scritto il fidanzato di Ivana Mrazova per descrivere la foto assieme al fratello di parecchi anni fa, quando erano ancora dei bambini; Gianmarco Onestini ha risposto così: “I Bebecitos! Sempre insieme, hermano!”.

Grande Fratello news: cos’è successo dopo la fine del reality show?

Dopo il Grande Fratello, Gianmarco Onestini ha fatto parlare per il suo rapporto con Erica Piamonte (adesso criticata per delle foto in costume), ma non è stato mai al centro di notizie di gossip degne di nota perché ha voluto concentrarsi sugli studi, come ha fatto sapere tramite Instagram: “In questi giorni sono stato un po’ assente qui sui social perché sto lavorando a tanti progetti e in particolare sto preparando l’ultimo esame della sessione estiva. Presto ci saranno tantissime news e non vedo l’ora di poterle condividere qui con voi”.