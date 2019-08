Taylor Mega, dedica a sorpresa: “Sei l’eccezione”

Parole importanti per Taylor Mega: l’esperienza al Grande Fratello le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare per com’è davvero

Taylor Mega riceve giornalmente delle dediche stupende: alcune la colpiscono più di altre e, quando le arrivano dritto al cuore, le commenta personalmente. Prima della sua partecipazione al Grande Fratello come “concorrente speciale”, in tanti avevano dei pregiudizi riguardanti l’influencer; si credeva, infatti, che fosse sì una bella ragazza ma priva di contenuti. Taylor, però, ha smentito tutti, soprattutto durante le sue animate discussioni con Francesca De André (quest’ultima utilizzava spesso e volentieri frasi poco carine nei suoi confronti).

Dedica a Taylor Mega: ecco cosa le hanno scritto

Non mancano mai messaggi positivi nei confronti di Taylor Mega su Instagram, come quello scritto sotto alla sua ultima foto: “In molti sostengono che le tipe f…e non abbiano cervello, ma tu sei l’eccezione. Ti abbiamo vista emozionarti e abbiamo visto la tua grande sensibilità, sei una persona che vuole il bene dei suoi follower e non li usa solo per fare soldi. Grazie”. Taylor ha risposto con tanti cuoricini… chissà se li utilizzerebbe anche per rispondere alle ultime parole che ha detto Gennaro Lillio sul suo conto?

Taylor Mega ultime notizie: la sua amicizia con Erica Piamonte

Taylor Mega continua a condividere post che dividono su Instagram ma, quando la popolarità aumenta, di riflesso sale il numero degli odiatori. E Taylor non he ha pochi. In tanti, per esempio, hanno criticato la sua amicizia speciale con Erica Piamonte. Lei, comunque, non se ne cura. Anche questo fa parte della vita da fashion blogger. Lo sa bene e non smetterà mai di fare quello che sente per colpa delle critiche di qualcuno che, magari, vorrebbe rinascere Taylor Mega!