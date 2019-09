Gennaro Lillio fidanzato di nascosto? “Riprenditi Francesca”

Vita privata Gennaro Lillio: una nuova fidanzata dopo Francesca De André?

Qualche novità sulla vita privata di Gennaro Lillio? Su Instagram, in tanti sono convinti che il ragazzo stia approfondendo la conoscenza di certa Antonella: la giovane in questione ha commentato la sua ultima foto con un diamante e ovviamente Gennaro le ha risposto. Niente di strano, comunque, ma qualcuno vuole vederci chiaro e ha chiesto a entrambi se c’è del tenero. Una storia che sta per nascere? Se l’ex gieffino ha deciso di non proferire parola – ultimamente ha già dovuto rispondere a troppe domande su Francesca De André -, Antonella ha invece voluto fare un’importante precisazione. Ma questo comunque non farà tacere i più pettegoli.

Grande Fratello gossip: spunta una ragazza, ma qualcuno rivuole Francesca!

C’è chi è convinto che ci sia una frequentazione in corso fra Martina Nasoni e Gennaro Lillio, ma adesso è saltato fuori un rapporto particolare fra il modello e questa ragazza della quale si sa poco e niente: “Ho visto il suo video: è molto carina”; “Mai come Francesca! Lei è una bella ragazza, ma niente a che vedere con la classe di Fra! Vai, riprenditela!”; “Cosa ne sapete e come vi permettete a scrivere cose così private”; “Sei una bellissima persona, Gennaro, sia dentro che fuori. Sei un ragazzo puro, genuino e sincero. Ti meriti il meglio. Ti auguro di incontrare la persona che ti farà stare bene. Sei un ragazzo d’oro”. Reazioni dei follower di Gennaro Lillio sotto al commento di quella che è stata etichettata come la sua “nuova fidanzata“.

Gennaro Lillio fidanzato davvero? La risposta della sua presunta ragazza

Mentre Erica Piamonte ha spiegato di aver evitato un incidente (ma non gli insulti), Antonella ha detto qualcosa in più sul suo legame con l’ex gieffino: “Grazie mille, comunque io e Genny siamo amici”. Poco ma sicuro, si ritornerà a parlare della vita privata di Gennaro Lillio nei prossimi giorni: sarà lui a rispondere, la prossima volta? Spesso spegne le curiosità dei suoi fan, come fa Cristian Imparato, che recentemente ha mostrato il suo fisico trasformato.