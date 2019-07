Taylor Mega, messaggio piccante spiazza i fan: estate rovente

Taylor Mega sorprende tutti con un messaggio che fa alzare la temperatura

Taylor Mega non ha filtri. Quello che le passa per la testa (proprio tutto, eh!) lo scrive o lo dice sul suo profilo Instagram, uno strumento che le permette di stare sempre in contatto con i suoi follower che, dopo la sua breve ma intensa permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello, sono aumentati. Molti di loro si sono schierati dalla sua parte durante i numerosi litigi con Francesca De André. La fashion blogger – che vanta quasi due milioni di seguaci – ha questa volta sorpreso con una frase piccante e una proposta fatta a tutti i suoi follower. Sa sempre come sorprendere e alzare la temperatura!

Tra provocazioni ed Erica Piamonte, l’estate 2019 di Taylor Mega

Questo è stato l’ultimo messaggio chiacchieratissimo di Taylor Mega: “Quando insieme al numero di telefono, vorresti chiedere anche un altro numero. Per poche intenditrici!”. Una frase che non ha bisogno di troppe interpretazioni. Recentemente aveva colpito invece una sua confessione: aveva detto di aver avuto esperienze anche con alcune donne nel suo passato. Ciò non significa che si sia innamorata di Erica Piamonte, con la quale compare spesso in foto insieme. C’è una grande amicizia a legarle.

La proposta di Taylor Mega ai follower di Instagram: una cerchia ristretta per contenuti esclusivi

Infine ha fatto una proposta ai suoi fan attraverso una Instagram story: “Vuoi essere aggiunto alla lista degli amici più stretti per contenuti super esclusivi?”. Verrà creata una “cerchia di prescelti” molto ristretta: solo i suoi veri sostenitori potranno accedere a foto e video che non lasceranno indifferenti. Ormai sembrano lontane le litigate con la De André (lei è in vacanza con Gennaro Lillio): Taylor Mega ha un’estate bellissima e bollentissima davanti a sé!