Taylor Mega, confessione notturna spiazza: “Finto di non provare affetto”

Erica Piamonte e Taylor Mega, è davvero tutto finito?

Ormai non si fa che parlare d’altro: del caso “Taylor Mega ed Erica Piamonte“, le due ragazze che si sono incontrare per la prima volta al Grande Fratello e che hanno fatto largamente chiacchierare per la loro strana relazione. Abili entrambe a cavalcare l’ondata mediatica, attualmente si trovano al centro dell’attenzione per quello che c’è stato fra di loro e che sarebbe definitivamente finito a causa di un “terzo incomodo”: Giorgia Caldarulo, colei che pare proprio essere la nuova fidanzata di Taylor Mega. Quest’ultima, dopo aver chiuso col ricco fidanzato, avrebbe posto le basi per una relazione solida con una ragazza.

Grande Fratello news, la confessione di Taylor Mega nella notte

Mentre Daniele e Martina del Gf hanno deciso di chiudere tutto, Taylor Mega ha risposto ad alcune domande dei suoi numerosi follower di Instagram. Qualcuno le ha chiesto com’è il suo rapporto con Erica Piamonte oggi e se ha giocato con lei; queste le sue parole: “Non ho mai avuto doppi fini con nessuno/a. Non ho mai finto sentimenti con nessuna o nessun ex. Con qualcuno ho anche finto di non provarne affatto per non rovinare rapporti precari o per non dare soddisfazione. Non mi manca il successo, non mi manca il denaro… Che doppi fini dovrei avere?”.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo fidanzate davvero: la conferma

Erica e Giorgia si sono attaccate per via di Taylor. Ma, al momento, l’unica a trionfare è Giorgia, visto che ha confermato la sua storia con la nota influencer. Alla domanda “Qual è il tuo tipo di donna ideale?“, ha risposto: “Quella che è già al mio fianco”; una frase, questa, condivisa su Instagram da Mega, che ha anche rivelato di essersi innamorata di un ragazzo omosessuale: “Sì, ed ero un sacco presa. Proprio in questo periodo dello scorso anno… è sempre nel mio cuore comunque!”. Cos’altro sappiamo del mondo del Gf? Abbiamo scoperto che fine ha davvero fatto Veronica Ciardi… ve la ricordate?