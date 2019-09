Che fine ha fatto Veronica Ciardi del Gf? “Periodo molto duro”

Veronica Ciardi oggi: che fine ha fatto l’ex concorrente del Gf 10?

Abbiamo sentito parlare dell’ex gieffina quest’estate, ma improvvisamente si sono spenti di nuovo i riflettori su di lei: che fine ha fatto Veronica Ciardi? Subito dopo il Grande Fratello 10, aveva cavalcato la cresta dell’onda con diversi gossip, fino a quando abbiamo saputo sempre meno della sua vita privata, come se fosse stata risucchiata da un buco nero. Un lungo periodo lontana dalla Tv che lei stessa ha ricercato, senza aver avuto alcun tipo di imposizione o perché ritenuta d’improvviso meno interessante. Veronica del Gf è cambiata molto nel tempo, è maturata ed è giunta a conclusioni sorprendenti.

Grande Fratello news, Veronica Ciardi ha deciso di lasciare per sempre la Tv

Dopo le notizie sul figlio, sappiamo com’è Veronica Ciardi oggi: è stata proprio l’ex gieffina ad aver parlato della sua nuova vita tramite storie di Instagram mentre Martina e Daniele (altri ex concorrenti del Gf) litigano pesantemente sui social. Ecco cos’ha detto: “La Tv per me ha rappresentato un pezzo della mia vita, un piccolo pezzo se messo a paragone a tutti gli altri. Risale a 10 anni fa: è stato un periodo meraviglioso ma anche molto duro. Non possedevo molti strumenti per affrontare un post-reality alla mercé di chiunque. Diciamo che questo fu uno dei principali motivi per cui dopo qualche anno, piano piano, mi sono tirata indietro”.

La nuova vita di Veronica Ciardi

Sempre su Instagram, ha chiarito meglio tutto: “Libera in questo mondo dove quasi tutto sembra volerci rinchiudere in qualcosa di delineato, con una lista della spesa da seguire punto per punto, altrimenti sei out. Ma poi… scritta da chi? Perché? Tutelo la mia libertà, la rivendico”. E ha poi sottolineato di essere davvero felice: “Mi sono presa il tempo e mi sono fatta nel mazzo, a dire il vero. Appena ho cominciato a pormi le domande più profonde, ho iniziato a peregrinare dentro di me, poi fuori, poi oltre. E quando cominci ti rendi conto che non ci sarà fine”. Cos’altro sappiamo del mondo del Grande Fratello? Un ex concorrente è stato costretto a precipitarsi in ospedale!