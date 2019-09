Martina e Daniele, brutto litigio nella notte per Erica: “Con me hai finito!”

Grande Fratello news, Martina e Daniele ai ferri corti: lei troppo gelosa di Erica Piamonte

Quando la gelosia scatta come una molla, è difficile da controllare! È quello che è successo a Martina Nasoni che, dopo un sondaggio provocatorio messo su Instagram da Daniele Dal Moro (lui ci mette sempre del suo), gli ha scritto un messaggio che prontamente il ragazzo tutto muscoli ha reso pubblico per far capire che lui non è sempre il cattivo della situazione. Ma in questa situazione non si cerca né il buono né il cattivo; si vuole fare chiarezza su molti fatti ambigui, partendo dal rapporto di Daniele e Martina del Grande Fratello: stanno facendo davvero sul serio? La reazione improvvisa della giovane lascia poco spazio a dubbi.

Il sondaggio della discordia di Daniele Dal Moro e la reazione inaspettata di Martina Nasoni

Mentre un’ex gieffina è dovuta correre al pronto soccorso, Martina e Daniele hanno avuto un brutto litigio su Instagram. Cos’è successo? Procediamo con ordine. Daniele ha lanciato su Instagram un sondaggio con cui ha chiesto ai suoi follower da che parte stanno: da quella di Erica Piamonte o da quella di Giorgia, dopo il caos scatenato dalle due. Se avesse vinto Erica, sarebbe andato a cena con lei, altrimenti avrebbe sposato Martina Nasoni; cosa, questa, che ha mandato su tutte le furie la vincitrice del Grande Fratello: “Sei veramente pessimo! Vattene pure a cena con Erica. Non ho intenzione di condividere nemmeno un’ora in più del mio tempo con una persona come te. Con me hai finito, Daniele. Finito!”.

Daniele contro Martina: il messaggio

Daniele Dal Moro ha commentato così: “Questo mi è servito per capire che qualsiasi cosa faccia Martina sarà sempre santa mentre io avrò sempre il cuore di pietra. Lei vi aveva detto in diretta: ‘Io gelosa di Erica? Ma quando mai!’. Io sono sempre Pinocchio. Io mi sono rotto!”. E Martina ha scritto questo: “Schifo”.