Lucia Bramieri, malore nella notte per la mamma: “Vita imprevedibile”

Grande preoccupazione per Lucia Bramieri: la madre finisce al pronto soccorso a causa di un malore nel cuore della notte

Una giornata che stava per concludersi nel modo migliore, per Lucia Bramieri, e invece questa notte è dovuta precipitarsi al pronto soccorso a causa di un malore che ha colpito all’improvviso sua madre. Lucia ha immediatamente informato i suoi follower di Instagram, spiegando chiaramente che sua madre non sta bene e che questo l’ha colta alla sprovvista. Qualche ora fa era da Barbara d’Urso a parlare di Kikò e Ambra (e della loro storia d’amore finita per sempre ma infinita a Pomeriggio 5) e poi si è ritrovata a soccorre sua madre.

Il messaggio di Lucia Bramieri sulla madre: cos’è successo davvero?

Nel cuore della notte, Lucia Bramieri ha fatto sapere: “Questo messaggio è solo per dirvi che la vita è imprevedibile… dal salotto di Barbara d’Urso ad una notte al pronto soccorso per mia mamma… è tutto un attimo! Questi sono i veri valori, non le chiacchiere di chi parla di valori ma forse non ne conosce nemmeno il significato. Vi aggiornerò presto. Scusate l’assenza”. Speriamo non sia nulla di grave… Carolyn Smith di sera ha invece parlato dei nuovi risultati guardanti il suo tumore, che non è assolutamente scomparso.

Ultime notizie su Lucia Bramieri dopo il Gf

Opinionista di Pomeriggio 5, ex concorrente del Grande Fratello e anche protagonista di alcuni gossip. Ricordate il presunto tradimento con Simone Coccia? Ha speso queste parole a tal proposito: “Questo è un tradimento da asilo Mariuccia perché mangiamo una pizza, facciamo quattro salti, cantiamo, ci divertiamo e poi ci salutiamo. Ma quando si tratta di Coccia e Bramieri è sempre tradimento”.