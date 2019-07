Lucia Bramieri svela la verità sul tradimento con Simone Coccia

Lucia Bramieri: “Con Simone Coccia un tradimento d’asilo Mariuccia”

Ieri il magazine Spy ha lanciato un’esclusiva secondo la quale tra Lucia Bramieri e Simone Coccia fosse scoppiata la passione. Tutto sarebbe successo un po’ di sere fa durante una festa danzante che si è tenuta a Varese dove i due erano stati invitati. Simone e Lucia si sono divertiti davvero molto ma nelle immagini mostrate da Spy sembravano scambiarsi qualche gesto affettuoso. Così, si è subito urlato allo scandalo e sono stati in molti ad insinuare che il Coccia avesse tradito la sua compagna, l’onorevole Stefania Pezzopane con la quale è legato da ben cinque anni. La verità, però, è tutt’altra. Perché Lucia Bramieri tramite un video postato stamane sul suo profilo Instagram ha smentito categoricamente qualsiasi legame sentimentale con Simone. Dunque, non c’è stato nessun tradimento. I due sono semplicemente amici.

Lucia Bramieri: “Simone hai scoperto dove mi piace mordere?”

Ironia a gogò quella usata da Lucia Bramieri nel video dove ha smentito il tradimento che sarebbe avvenuto con Coccia. “Questo è Spy che riporta le foto di questo gravissimo tradimento” ha detto la vedova Bramieri mostrando il magazine con le fotografie in questione e spiegando: “Questo è un tradimento da asilo Mariuccia perché mangiamo una pizza, facciamo quattro salti, cantiamo, ci divertiamo e poi ci salutiamo. Ma quando si tratta di Coccia e Bramieri è sempre tradimento”. Lucia nel video si è poi rivolta a Simone ed ha concluso ridendo: “A proposito, Simone Coccia, hai scoperto dove mi piace mordere?”. Con le sue parole, l’ex concorrente del Grande Fratello, ha così messo tutto in chiaro stracciando via ogni pettegolezzo sulla sua persona e quella del compagno dell’onorevole Pezzopane.

Lucia Bramieri e la storia finita con Gianluca Mastelli

La Bramieri è tornata single da ormai più di un mese dopo la storia terminata con Gianluca Mastelli, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. Quando annunciò la fine della relazione con Mastelli, Lucia ammise di avere il cuore a pezzi ma promise che nonostante questo non avrebbe mai dimenticato i momenti belli passati insieme a lui: “Il cuore è a pezzi ma a volte anche con sofferenza è necessario fare delle scelte. I momenti belli resteranno sempre nel cuore ma quando non si sta più bene meglio cambiare. Io ho creduto a Gianluca gli ho dato fiducia e lui mi ha riempito di gioia ma poi troppe cose sono successe e si è spento il sole!”.