Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati: “Troppe cose successe”

Lucia Bramieri, è finita la relazione con Gianluca Mastelli: l’annuncio su Instagram

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati. La notizia non è arrivata dai salotti di Pomeriggio 5, dove si è spesso parlato di questa storia. Ad annunciare la fine della storia è stata l’ex gieffina, con un post su Instagram. Non conosciamo al momento i motivi della rottura, ma siamo certi che Lucia Bramieri tornerà da Barbara d’Urso a raccontare cosa è successo. Sarà finito il sentimento oppure Gianluca avrà commesso un passo falso? Dalle parole usate dalla Bramieri per comunicare ai fan di essere tornata single, potrebbe esserci un motivo preciso sotto. Immaginiamo già la reazione di altri opinionisti di Pomeriggio 5 che non hanno mai creduto ai sentimenti di Mastelli verso Lucia: molti hanno provato a metterla in guardia, ma lei si fidava.

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati: quale sarà il motivo della rottura?

Lucia e Gianluca si sono lasciati da poco, probabilmente. Questo il messaggio della Bramieri su Instagram: “Incominciamo una nuova giornata… Il cuore è a pezzi ma a volte anche con sofferenza è necessario fare delle scelte. I momenti belli resteranno sempre nel cuore ma quando non si sta più bene meglio cambiare… Io ho creduto a Gianluca gli ho dato fiducia e lui mi ha riempito di gioia ma poi troppe cose sono successe e si è spento il sole!”. La donna ha sempre difeso con le unghie e con i denti la sua relazione con Gianluca. Chiunque provasse a metterlo in cattiva luce finiva per scontrarsi con lei. Non ha creduto a nessuna delle donne spuntate a Pomeriggio 5 per raccontare che Gianluca le aveva corteggiate.

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli a Pomeriggio 5 per raccontare i motivi della rottura?

Molti volti noti agli affezionati dei salotti della d’Urso, tra cui la Tittocchia che era pure sua amica, avevano consigliato a Lucia di non abbassare mai la guardia con Gianluca Mastelli. Ricordiamo che quest’ultimo è stato anche un volto del Trono Over di Uomini e Donne, ma fu mandato via da Maria De Filippi in seguito a suoi comportamenti poco chiari. Non resta che attendere il confronto tra Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli a Pomeriggio 5: Barbara li inviterà per raccontare come mai si sono lasciati? Staremo a vedere!