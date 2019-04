Pomeriggio 5, Bramieri e Tittocchia litigano in diretta: nuove accuse a Gianluca

Pomeriggio 5, Lucia Bramieri litiga con Emanuela Tittocchia per il fidanzato Gianluca

Scontro a Pomeriggio 5 tra Lucia Bramieri e Emanuela Tittocchia! Le due ospiti di Barbara d’Urso hanno litigato a causa di Gianluca Mastelli, il fidanzato della Bramieri. Non è la prima volta che a Pomeriggio 5 si parla della relazione dell’ex gieffina con l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Diverse donne riportano la loro testimonianza su Gianluca e parlano di lui come un inguaribile latin lover. Lui invece giura di essere innamorato di Lucia Bramieri e fedele soprattutto, e lei gli crede. Proprio a causa di alcuni messaggi che Gianluca ha inviato a Emanuela Tittocchia, l’amicizia fra quest’ultima e la Bramieri ha avuto un’inclinazione e le due versioni dei fatti, ovviamente, non combaciano.

Lucia Bramieri attacca Emanuela Tittocchia: c’entrano dei messaggi inviati dal fidanzato Gianluca

Lucia Bramieri si è scagliata contro Emanuela Tittocchia non appena Barbara l’ha presentata. L’altra ospite invece avrebbe atteso il suo momento, ma alla fine ha parlato subito. Queste le parole della Tittocchia: “Io la reputo un’amica, adesso chiariamo. Io ho sentito dire delle cose che non sono esatte, non mi sono mai permessa di raccontare quello che tu Lucia mi hai raccontato quella sera a casa tua. Siccome tu lo stai dicendo… Non so perché tu continui a dire che io racconto le cose personali. Tu mi hai accusato di aver detto questo”. Vi riassumiamo ciò che è successo: Gianluca ha inviato dei messaggi a Emanuela e Lucia la accusa di non averglielo detto. La Tittocchia dal canto suo afferma il contrario e da questo è nato lo scontro. Secondo Emanuela, infatti, ha messo al corrente l’amica di questi messaggi durante una conversazione telefonica. “Tu due giorni prima che io venissi in puntata da Barbara eri sul divano di casa mia e sapevi dei messaggi. Perché hai avuto bisogno poi di buttarli in televisione?”, ha invece accusato Lucia.

Lucia Bramieri, nuove accuse al fidanzato Gianluca: spunta Sara

Alla fine dello scontro non è stato trovato un punto d’incontro, anzi. Entrambe erano fermamente convinte di ciò che dicevano e non si è risolto nulla. Lo scontro però è stato fermato da Barbara d’Urso che, prima di parlare dell’incidente di Pierpaolo Pretelli, ha comunicato alla Bramieri che una nuova donna sostiene di aver conosciuto Gianluca. Secondo il racconto di tale Sara, Gianluca le avrebbe scritto da bravo corteggiatore e sarebbero usciti a cena insieme, dicendo che con la Bramieri è solo lavoro. “Ci sono state molte falsità che Gianluca ha detto, non solo ai telespettatori e a me, ma soprattutto alla signora Bramieri”, ha chiosato la ragazza. La Bramieri, che da sempre difende il fidanzato, non crede a questo racconto, anzi pensa che sia tutto molto strano perché una donna non dovrebbe uscire con un uomo impegnato.