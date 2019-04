Lucia Bramieri furiosa a Pomeriggio 5 per il fidanzato Gianluca, interviene Barbara

Pomeriggio 5, Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli difendono il loro amore contro tutti

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli contro tutti a Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi, lunedì 1 aprile 2019, l’ex gieffina è tornata in studio insieme al suo fidanzato per parlare ancora dei presunti tradimenti di lui. Se siete affezionati spettatori del programma di Barbara d’Urso, saprete già che da quando Lucia Bramieri ha presentato il suo nuovo fidanzato Gianluca Mastelli sono arrivate numerose segnalazioni. Secondo diverse donne, infatti, Gianluca ci avrebbe provato con loro o con una loro amica mentre frequentava già Lucia. In studio oggi c’era una signora in collegamento che ha riportato la sua testimonianza, si chiama Ross ed è un’amica di Biagio D’Anelli, presente in studio.

Lucia Bramieri furiosa a Pomeriggio 5 per difendere Gianluca, il suo fidanzato

Tra Ross e Gianluca non c’è stato mai nulla, secondo lei perché non ha mai ceduto al corteggiamento di lui. Gianluca le avrebbe mandato dei messaggi fino allo scorso gennaio, ma la Bramieri si è detta tranquilla perché in quel periodo aveva interrotto la conoscenza di Gianluca. Quest’ultimo si è difeso dicendo che quando era single era libero di corteggiare, ma aveva inizialmente negato di conoscere persone a Modena, la città di Ross. Poi è venuto fuori che in qualche modo si sono conosciuti circa quattro o cinque anni fa. A un certo punto, però, la signora Ross ha detto una frase che ha mandato su tutte le furie Lucia Bramieri. Nel tentativo di darle un consiglio da donna a donna, le ha detto che Gianluca sarebbe capace di distruggere le donne che ha al suo fianco. La Bramieri non ha affatto gradito i termini usati da Ross: “Tu dici ti potrebbe distruggere, è una cosa molto grave. Quindi in che senso distrugge le donne? […] Io voglio capire, perché è una grave forte. Tu mi devi spiegare con quale criterio hai fatto questa affermazione”.

Barbara d’Urso ferma Lucia Bramieri: “Io ho inteso questo”

La signora in collegamento ha spiegato che intendeva dire che Gianluca corteggerebbe tutte e una donna innamorata potrebbe soffrirne. Insomma che potrebbe distruggerle psicologicamente. Lucia ha ribattuto: “Corteggiare una donna è una cosa, distruggere una donna è un’altra cosa. O hai le prove che ha veramente distrutto qualcuno… Ma cosa stai dicendo, è gravissima questa cosa”. A questo punto è intervenuta Barbara e ha detto: “Io ho inteso nella frase di Ross solamente un consiglio da donna. Uno può anche essere distrutto d’amore eh. Io l’ho intesa così”. La discussione è proseguita ma solo Biagio ha preso le difese di Ross, gli altri ospiti non hanno gradito la frase della donna e quindi hanno appoggiato la reazione di Lucia Bramieri a Pomeriggio 5. Quest’ultima, infine, ha chiesto di tornare nella Casa del Gf per mettere alla prova il fidanzato!