Grande Fratello 2019 concorrenti, ritorno inaspettato dalla scorsa edizione?

Concorrenti Grande Fratello 2019, arriva un appello insolito a Barbara d’Urso

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2019 ci sarà un ritorno dalla scorsa stagione? Oggi il pubblico di Pomeriggio 5 non ha potuto fare a meno di notare l’appello fatto a Barbara d’Urso. La conduttrice sta per tornare con la nuova edizione Nip, in partenza l’8 aprile prossimo. Sembrava dovesse esserci uno slittamento, invece il GF Nip 16 inizierà subito dopo l’Isola dei famosi, mantenendo il lunedì sera di Canale 5 sui reality show. Tra sette giorni quindi conosceremo i nuovi concorrenti del Grande Fratello Nip, ma Barbara potrebbe valutare la proposta di una sua ex gieffina. Un volto che vediamo spesso anche a Pomeriggio 5.

Grande Fratello 16 concorrenti, l’appello di Lucia Bramieri: “Mi rimetto in Casa”

Stiamo parlando di Lucia Bramieri, che oggi pomeriggio era ospite del salotto di Barbara d’Urso dedicato al gossip. E infatti la Bramieri non era sola, ma accompagnata dal fidanzato Gianluca Mastelli. Proprio lui è il motivo dell’appello fatto da Lucia alla conduttrice! Da settimane si vocifera di presunti tradimenti di Gianluca, ma lei non crede alle voci e alle testimonianze. Proprio oggi è andata su tutte le furie per difendere il fidanzato. Tuttavia, i continui attacchi l’hanno spinta a fare un insolito appello alla d’Urso: “Sai cosa faccio Barbara? Ti faccio una proposta. Io vado tre giorni chiusa nella Casa, mi rimetto in casa. Faccio le pulizie… Lui sta fuori libero e vediamo cosa combina durante la mia assenza”.

Grande Fratello 2019, ci sarà un ritorno tra i concorrenti?

Sul momento è sembrato che Barbara non abbia preso sul serio la proposta della Bramieri. Lo pensiamo anche perché ha risposto con un pizzico di ironia: “Ma se lui è un furbacchione stai tranquilla che non farebbe mai niente”. Dunque secondo la conduttrice servirebbe a poco far tornare Lucia nella Casa, pure se secondo quest’ultima tutti i nodi vengono al pettine prima o poi: “Anche i più furbi cascano, non ti preoccupare”. Barbara terrà in considerazione questo appello, pensando ai concorrenti del Grande Fratello 16 oppure no?