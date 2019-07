Simone Coccia e Lucia Bramieri paparazzati insieme, è amore?

Simone Coccia e Lucia Bramieri sono stati paparazzati insieme: è scoppiato l’amore?

Poche ore fa, il sempre aggiornato Spy ha lanciato una vera e propria bomba. L’ormai noto magazine ha pizzicato Lucia Bramieri e Simone Coccia, ex concorrenti del Grande Fratello Nip del 2018, insieme in atteggiamenti affettuosi. I due pare si siano incontrati ad una festa a Varese dove sembra sia scoccata la scintilla visto che, appena i festeggiamenti sono finiti, sono stati paparazzati mentre si scambiavano un dolce bacio in macchina. O almeno, così sembra. Fatto sta che i due nelle fotografie appaiono molto vicini e in perfetta sintonia. Durante la festa danzante Lucia e Simone hanno ballato insieme e scherzato ed è stato da quel momento che pare che tra i due si sia riaccesa la fiamma. Quale sarà la verità? Per ora nessuno dei due si è espresso a riguardo. Che sia scoppiato davvero l’amore? Staremo a vedere.

Simone Coccia e i messaggi scottanti per Lucia Bramieri

Durante l’edizione 2018 del Grande Fratello, fecero scalpore i messaggi che Simone Coccia e Lucia Bramieri si scambiarono molto prima dell’inizio del reality. Barbara d’Urso rivelò al pubblico che il compagno dell’onorevole Pezzopane aveva inviato alla nuora del comico Gino Bramieri dei messaggi dal contenuto abbastanza pesante. Insomma, tutto questo faceva intendere che il Coccia ha da sempre nutrito una certa simpatia nei confronti della Bramieri. Nella casa di Cinecittà poi, i diretti interessati ne parlarono tra di loro e Lucia confessò che forse era stata proprio lei ad inviare il primo messaggio a Simone, anche se non ricordava perfettamente quello che era accaduto. Fu poi Simone Coccia a chiudere la questione dicendo che per lui si trattava solo di un semplice scivolone.

Simone Coccia e l’amore con l’onorevole Stefania Pezzopane

Le foto rilasciate da Spy che ritraggono Simone Coccia in compagnia della Bramieri hanno scioccato davvero tante persone. In questi giorni, infatti, Simone è in vacanza in Abruzzo con la sua compagna, l’Onorevole Stefania Pezzopane, della quale si è sempre dichiarato innamoratissimo. I due sono legati da più di cinque anni e fu proprio durante il Grande Fratello che dimostrarono all’Italia quanto sia grande il sentimento che li lega. Rimasto nella storia è il discorso che la Pezzopane fece sull’amore che emozionò davvero tutti, Barbara d’Urso compresa.